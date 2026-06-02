Un gigante de Wall Street reveló todos los resultados de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Grupo Goldman Sachs publicó un extenso estudio en el que compartió las chances matemáticas de todos los equipos y sus probables caminos en el torneo.

La Selección Argentina ya se prepara en Estados Unidos para la disputa del Mundial 2026. En un nuevo formato de la cita, el elenco dirigido por Lionel Scaloni quiere seguir haciendo historia para retener la corona que consiguió en Qatar 2022.

Aunque en esta edición serán 48 los equipos participantes, la Albiceleste llega como una de las máximas candidatas a levantar el trofeo y el Grupo Goldman Sachs lo confirma en el último estudio que acaba de publicar de cara al Mundial 2026.

La empresa de Wall Street, una institución financiera líder, realizó un estudio matemático profundo que entregó las probabilidades exactas de cada equipo en este evento. Según las estadísticas, Argentina tiene un 14% de chances de ser bicampeona, el tercer número más alto detrás de España (26%) y Francia (19%).

En ese contexto, el estudio predice que la Albiceleste llegará hasta la final en el certamen en América del Norte. Sin embargo, esta vez debería conformarse con el subcampeonato, mientras que la Roja de Lamine Yamal celebraría el segundo título de su historia.

Goldman Sachs predijo el camino de la Selección Argentina

Las probabilidades marcan que Argentina está en una buena posición para volver a disputar la final. Pero su cuadro y el nivel de los equipos que tendría que atravesar convertirían el torneo del equipo de Scaloni en uno muy exigente.

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En la fase de grupos, los sudamericanos avanzarían como líderes sin mayores inconvenientes y con tres victorias. Luego, tendrían que vencer a Uruguay en el clásico rioplatense para después derrotar a Estados Unidos, uno de los locales. En cuartos de final se podría dar un duelo histórico ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y, en semifinales, otro cruce mundialista ante Brasil.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

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DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

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