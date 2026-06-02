Un gigante de Wall Street reveló todos los resultados de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya se prepara en Estados Unidos para la disputa del Mundial 2026. En un nuevo formato de la cita, el elenco dirigido por Lionel Scaloni quiere seguir haciendo historia para retener la corona que consiguió en Qatar 2022.
Aunque en esta edición serán 48 los equipos participantes, la Albiceleste llega como una de las máximas candidatas a levantar el trofeo y el Grupo Goldman Sachs lo confirma en el último estudio que acaba de publicar de cara al Mundial 2026.
La empresa de Wall Street, una institución financiera líder, realizó un estudio matemático profundo que entregó las probabilidades exactas de cada equipo en este evento. Según las estadísticas, Argentina tiene un 14% de chances de ser bicampeona, el tercer número más alto detrás de España (26%) y Francia (19%).
En ese contexto, el estudio predice que la Albiceleste llegará hasta la final en el certamen en América del Norte. Sin embargo, esta vez debería conformarse con el subcampeonato, mientras que la Roja de Lamine Yamal celebraría el segundo título de su historia.
Goldman Sachs predijo el camino de la Selección Argentina
Las probabilidades marcan que Argentina está en una buena posición para volver a disputar la final. Pero su cuadro y el nivel de los equipos que tendría que atravesar convertirían el torneo del equipo de Scaloni en uno muy exigente.
Un virus, las peleas con Maradona y Bilardo y un bicampeón que no pisó la cancha: por qué Passarella no jugó el Mundial 86
En la fase de grupos, los sudamericanos avanzarían como líderes sin mayores inconvenientes y con tres victorias. Luego, tendrían que vencer a Uruguay en el clásico rioplatense para después derrotar a Estados Unidos, uno de los locales. En cuartos de final se podría dar un duelo histórico ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y, en semifinales, otro cruce mundialista ante Brasil.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
Datos clave
- 14% de probabilidades tiene la Selección Argentina de ser campeona según Goldman Sachs.
- España vencería a Argentina en la final del Mundial 2026, predice el estudio.
- 16 de junio será el debut del equipo ante Argelia en Kansas City.