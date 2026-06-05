El campeón del mundo en México 86 afirmó que la Albiceleste no perdió el hambre y analizó el nuevo formato de la Copa del Mundo.

El próximo 16 de junio comenzará el sueño de la Selección Argentina de ser bicampeona del mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni iniciarán su camino en el Mundial 2026 ante Argelia con la misión de sumar de a tres para poner un pie en los 16avos de final. Jorge Valdano, una de las piezas fundamentales para ser campeón en México 86, se mostró ilusionado con la Albiceleste y destacó especialmente a uno de los citados más jóvenes: Nico Paz.

En diálogo con Rodrigo Rea, Jorge Valdano afirmó: “Hay chicos nuevos que le van a dar a la selección un aire de renovación. Hay chicos como Nico Paz que son muy interesantes y tuvieron roces al máximo nivel en estos años. El trabajo de Scaloni es impecable, Argentina no perdió el hambre, sigue dando la sensación de que es un equipo y no una selección y además integró chicos jóvenes que van a renovar el hambre si es que falta algo”.

Además, agregó: “Esta selección ganó Copa Ameérica, Mundial y Copa América, tienen esa mentalidad. Desde ese punto de vista es la mejor selección de siempre, al menos en términos de continuidad. ¿Cómo se alimenta el hambre? Se alimenta porque hay jugadores con mucha personalidad, hay un ambiente muy sano y porque hay hambre atrasada, je. Estuvimos muchos años sin ganar torneos y hay que cuidar este estado de competencia en el que estamos”.

El formato nuevo del Mundial

Valdano también se refirió al formato del Mundial con 48 selecciones y dijo: “Por el hecho de que haya mas equipos no tengo grandes expectativas, hay más selecciones pero de peor nivel, entonces vamos a ver muchas goleadas, jugadores que van a meter un numero exagerado de goles en un partido, los goleadores del torneo seguro tendrán 12 o 13 goles cosa que no se veía desde el comienzo de los mundiales”.

Valdano ante Inglaterra en México 86. (Foto: Getty).

“El mundial de verdad empezará en octavos. Quedaran 16 equipos todos muy competitivos y los partidos serán una aventura. Pero hasta llegar a ahí, la sensación es que las grandes selecciones la tendrán relativamente fácil”, agregó el campeón del mundo en México 86.

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Messi y su último Mundial

Lionel Messi afrontará su último Mundial y Valdano analizó: “Todo el mundo sigue utilizando la ciencia para tratar de pararlo y siguen sin pararlo. Juega caminando y sin embargo no lo paran, je. Cada vez lo hace mas lento, sin embargo y nadie le entiende el truco, es indescifrable. Es un genio que marcó a fuego los últimos 20 años del futbol, no se si va a volver a ocurrir algo así“.

También dijo: “Su figura ya implica mucho de por sí, en sus compañeros hay una especie de adoración al personaje, va mas allá de la admiración. Eso en Qatar dio grandes resultados, no es lo mismo salir a defender a un compañero de equipo que a un amigo, y tener el desafío de que ese amigo sea campeón del mundo porque es casi un compromiso colectivo”.

Jorge Valdano ante Alemania en la final del Mundial 86. (Foto: Getty).

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El presente de Mastantuono

El nombre de Valdano siempre estuvo muy ligado a Real Madrid y por eso fue consultado por el presente de Franco Mastantuono. El campeón del mundo dijo: “El jugador argentino juega medio tiempo bien y en el descanso del partido lo vendieron, cada vez mas jóvenes, a veces terminamos exagerando y eso lo terminó pagando Mastantuono. Llegó demasiado joven, con lo que significa el Bernabéu y el hecho de no ganar ningún titulo, todo eso influyó en su estado anímico y finalmente no respondió como se esperaba“.

“Para mi se evoluciona compitiendo, el roce competitivo te da madurez competitiva. Tener 18 años y haber jugado de titular 10 partidos en la temporada es haber perdido el tiempo. Se va de aquí sabiendo que significa estar en Real Madrid pero sin tener un progreso que le permita entender que no perdió el tiempo aquí. Nico Paz fue al Como, titular indiscutible y cada partido mejor que el anterior por la confianza que adquiere. Si vuelve al Real Madrid llega mas armado de confianza”, completó Valdano.