Julián Alvarez cambió su postura al hablar de su vínculo con el Atlético de Madrid

Julián Alvarez detonó la bomba en España al decir post partido de la Selección Argentina contra Argelia por la primera fecha del Mundial 2026, que a su parecer lo mejor era buscar una salida del Atlético de Madrid por el bien de las dos partes y porque quería cumplir su sueño, dando a entender que pretende vestir la camiseta del Barcelona.

Tales declaraciones, lógicamente, no cayeron nada bien en el Colchonero, que desde siempre remarcó que su proyecto futbolístico de los próximos añoslo tiene a la Araña con un papel central. Por eso, insistentemente, remarcaron que lo dejarán ir solo si aparece una oferta por los 500 millones de euros que se aclaran en su cláusula de rescisión.

No obstante, en su más reciente contacto con la prensa, Julián Alvarez, evidentemente al darse cuenta de lo que generaron sus declaraciones, se expresó de otra forma a la cuestión de la continuidad de su carrera una vez culminada su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Estoy pensando en los cuartos de final”, respondió en primera instancia en zona mixta, luego del triunfo de la Albiceleste sobre Egipto. “Tenemos algunos partidos muy importantes que se vienen ahora, así que ahí está mi enfoque”, completó Julián Alvarez que, si bien debe resolver en dónde jugará a partir de agosto, no quiere desenfocarse del objetivo con el seleccionado nacional.

Julián Alvarez frente a Egipto. Getty Images.

La oferta de Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Alvarez

Lo último que se conoció de la oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Alvarez hablaba de 100 millones de euros, propuesta que fue rechazada por el conjunto colchonero. A raíz de ese primer intento fallido, medios de comunicación cercanos al Culé como Mundo Deportivo y Sport reportaron que la idea de Joan Laporta es la de arrimarse a 120 millones y añadir un jugador en parte de pago a cambio de hacerse con la totalidad de la ficha del oriundo de Calchín.

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Julián Alvarez no suma goles en el Mundial 2026

De momento, Julián Alvarez no registra goles en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El exdelantero de River registra 290 minutos en la competencia en la que solo fue titular contra Jordania en el tercer partido de la fase de grupos y ante Egipto por los Octavos de Final.

En síntesis