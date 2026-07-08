El cruce de Jorge Valdano con Iker Casillas: ”Alguno de Europa había que poner”

El exdelantero de la Selección Argentina y el exarquero de España tuvieron un ida y vuelta más que interesante sobre las comparaciones en el fútbol entre Europa y Sudamérica.

Los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dejó en evidencia la poca presencia de equipos de América. Tras la eliminación de Colombia a manos de Suiza en los penales, el único representante del continente es la Selección Argentina. Los otros son 6 de Europa (Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y el mencionado Suiza) y uno de África (Marruecos).

Al respecto, Iker Casillas, en el programa Los Protagonistas de TV Azteca, sacó chapa por la influencia que tiene el Viejo Continente en el torneo que se está desarrollando en tierras norteamericanas. ”El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos”, dijo el exguardameta de España y Real Madrid en la previa de los últimos dos cruces de los Octavos de Final.

En la misma mesa se sienta Jorge Valdano, que, entre risas, no dudó en salirle al cruce: ”En Sudamérica tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque… alguno había que poner de Europa, ¿no?”.

A partir de ahí se dio un ida y vuelta con buena onda, pero que no dejó de ser un duelo en el que los dos impusieron su postura. ”Tambien están Platini, Xavi, Iniesta, Zidane, Pirlo, Puskás, Gento…”, contestó Casillas, a lo que Valdano remató: ”Nosotros de segundo escalón también tenemos una veintena”.

¿Que zona tiene mejores futbolistas, Europa o Sudamérica? 🤔



La discusión se puso densa en la mesa, una opinión subjetiva para los conocedores de nuestra mesa 🔥#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/OYmMkXe2oS — Los Protagonistas (@losprota) July 7, 2026

La apuesta de Iker Casillas con Jorge Valdano

En el mismo programa, Iker Casillas contó que tiene una apuesta con Jorge Valdano sobre el resultado final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ”Tengo una apuesta con Jorge de una cena para todos, que es que Argentina no gana el Mundial”, reveló al aire del programa ‘Los Protagonistas’ de TV Azteca.

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En ese sentido, el campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de México 1986, con un poco de picante respondió: ”Yo solo apuesto a ganador, imaginate la fé que tengo”.

¿Cuándo juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, luego de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, se enfrentará a Suiza (que eliminó a Argelia y Colombia) por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).

En síntesis

Argentina es el único representante de América en Cuartos de Final del Mundial 2026.

en Cuartos de Final del Mundial 2026. Seis países europeos y Marruecos completan la instancia de Cuartos de Final.

completan la instancia de Cuartos de Final. Iker Casillas y Jorge Valdano debatieron en el programa Los Protagonistas de TV Azteca.