A 15 días del Mundial 2026, Lionel Scaloni sigue de cerca la lesión de Dibu Martínez: “Esperemos que se cure”

El marplatense se fracturó en la previa de la final de la Europa League, pero aspira a llegar a tiempo a la cita con la Selección Argentina.

El 11 de junio iniciará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En esta edición, 48 equipos buscarán la gloria marcando un récord de participación para el evento, pero solo la Selección Argentina parte como la campeona vigente que quiere revalidar su título.

Lionel Scaloni, que buscará convertirse en el primer entrenador argentino bicampeón del mundo, se prepara para entregar la lista definitiva con sus 26 futbolistas para la cita. Entre los grandes referentes estará Emiliano Martínez, que se recupera de una reciente lesión.

El arquero de Aston Villa sufrió una fractura en uno de sus dedos de la mano en el calentamiento de la final de la Europa League que su equipo le ganó a Friburgo. Afortunadamente para él, los plazos le alcanzarían para llegar a tiempo al debut mundialista ante Argelia.

Sin embargo, todo indica que Dibu no estará disponible para Scaloni en los amistosos previos ante Honduras e Islandia, ya en tierras estadounidenses. Al respecto, el DT de Pujato valoró la importancia del marplatense en el plantel y espera que tenga una recuperación plena.

Dibu Martínez en los festejos de Aston Villa. (Foto: Getty)

“Lo que él dice y hace es el fiel reflejo de la confianza que se tiene. Es un chico que nos ha aportado tanto su nivel competitivo al máximo como su nivel de positividad dentro del grupo, que es impresionante. Lo que hace diariamente en su club y lo que dijo después de la final es espectacular”, resaltó Scaloni sobre el discurso de Dibu en los festejos de Aston Villa.

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Y continuó: “Esperemos que se cure de su lesión, lo esperamos con los brazos abiertos porque es importante. En cualquier caso tenemos chicos en los que confiamos, pero Emiliano es fundamental”.

Los próximos amistosos de la Selección Argentina

A modo de preparación para el Mundial, la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El primero de ellos será frente a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Datos clave

Dibu Martínez se fracturó un dedo antes de la final de la Europa League.

antes de la final de la Europa League. El 11 de junio iniciará el Mundial 2026 con 48 selecciones buscando el título.

con 48 selecciones buscando el título. Argentina jugará amistosos ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio respectivamente.