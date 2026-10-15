La lesión de Lautaro Martínez condiciona a Scaloni: los posibles reemplazantes para la próxima fecha FIFA

El Toro sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo y estará un mes fuera de las canchas. Se pierde partidos clave en la Champions, el clásico ante Milan y la doble fecha de la Albiceleste.

Se confirmó la peor noticia para la Selección Argentina y el Inter de Milán. En el pico máximo de su rendimiento, Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo que lo alejará de las canchas por aproximadamente un mes. Una baja sensible que corta la racha de un delantero que venía siendo el mejor en su puesto a nivel mundial.

El duro panorama para el Inter en Europa y la Serie A

La lesión no pudo llegar en un peor momento para el equipo italiano. Lautaro venía de marcar por duplicado ante el Brujas, donde terminó el partido sin mostrar molestias, la Roma y el Napoli, además de haber sido la gran figura frente al Real Madrid.

Con esta distensión, el Toro se perderá hasta siete partidos cruciales con su club:

El ansiado derbi contra el Milan y el cruce ante el Como por la Serie A.

y el cruce ante el Como por la Serie A. Los duelos fundamentales de Champions League frente al Shakhtar y el Feyenoord.

El dolor de cabeza para Christian Chivu es gigante. Si bien el Inter lidera la Serie A con 16 puntos, empatado con Lazio y seguido muy de cerca por Roma y Cagliari, en la Champions League el panorama es crítico: perdieron los dos primeros partidos y marchan en el puesto 25 de la tabla general. Necesitan ganar urgente y lo tendrán que hacer sin el tercer máximo goleador de toda su historia.

El rompecabezas de Scaloni para la doble fecha

La ausencia de Lautaro también sacude los planes de Lionel Scaloni de cara a la doble fecha de amistosos de noviembre, donde Argentina enfrentará, a falta de confirmación oficial, a Uruguay como local y asoma un posible cruce ante Costa Rica.

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Si bien no hay puntos en juego, la baja del Toro duele. Venía de marcar en dos de los últimos tres amistosos y facturó el recordado gol clave frente a Inglaterra. Además, su presencia era vital para seguir aceitando la ofensiva post-Messi, especialmente teniendo en cuenta el flojo presente que atraviesa Julián Álvarez.

Ahora, el DT de la Albiceleste se enfrenta a un gran dilema táctico: tendrá que mantener el esquema sumando a otro centrodelantero puro como José López o Santi Castro para acompañar a Julián, podría aprovechar la baja para cambiar el dibujo y darle rodaje a pibes como Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono o Matías Soulé.