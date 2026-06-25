La postura que Como espera hacer valer en la reunión con Real Madrid por Nico Paz

Con Nicolás Paz vinculado a la Selección Argentina, donde el próximo sábado tendrá la oportunidad de sumar minutos por segundo partido en el Mundial ante Jordania, tras quedarse sin ingresar ante Austria, Como y Real Madrid definen este jueves su futuro.

Carlalberto Ludi, director deportivo del club italiano, ya se encuentra en la capital española para intentar hacer valer su posición de retener al argentino por una temporada más, postergando así la opción de recompra que los Merengues tienen asegurada desde el momento de su venta.

En Italia entienden que esa reunión será compleja para Como, precisamente porque en Real Madrid están más convencidos que nunca de pagar los 9 millones de euros necesarios para recuperar a un jugador cuyo valor de mercado ya roza los 60 millones.

Pero atentos a que José Mourinho pretender armar un equipo galáctico a fuerzas de grandes fichajes, los italianos buscarán convencer a los españoles de dejarles a Paz por una temporada más, para no tener que venderlo de inmediato, permitirle tener continuidad en una competencia de élite como la Champions League a la que lograron clasificar por primera vez en su historia y recomprarlo recién a final de la próxima temporada, solo por un millón más del valor actual de la cláusula.

Nico Paz y Enzo Fernández, dos objetivos de Real Madrid.

En Como están convencidos de que es ese también el deseo del jugador, porque Real Madrid solo lo recompraría para volver a venderlo, y aunque entienden que su enfoque actualmente está en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, esperan que lo haga saber para favorecer así las gestiones para su permanencia.

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Los números de Nico Paz en Como

Desde su fichaje con Como en agosto de 2024, Nicolás Paz ha disputado un total de 75 partidos oficiales en dos temporadas completas, contabilizando 5.986 minutos en cancha en los que aportó 19 goles y 17 asistencias, claves para ganarse también un lugar en la Selección Argentina.

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