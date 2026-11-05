La Albiceleste afrontará su primera Fecha FIFA sin el astro y todavía hay incertidumbre sobre quién llevará el mítico dorsal.

La Selección Argentina se prepara para afrontar dos partidos amistosos en el marco de la Fecha FIFA de noviembre. Será una ventana especial, la primera sin la presencia de Lionel Messi, que viene de retirarse del plano internacional en octubre en una noche especial ante Benín.

Ahora, Lionel Scaloni profundizará la renovación del equipo que jugó las últimas dos finales de la Copa del Mundo. Por delante, el cuerpo técnico tiene la tarea de decidir quién llevará la ’10’ en su espalda en adelante, aquella que Messi y Maradona supieron inmortalizar y que está vacante.

Según pudo saber BOLAVIP, la decisión de Scaloni y su equipo es guardarla para la Fecha FIFA de noviembre. Ningún futbolista la utilizará en lo que resta de este año y la intención es preservarla hasta que sea una obligación que alguien la lleve en su espalda o hasta que alguno de los jugadores la solicite.

Por eso, la ’10’ no tendrá nuevo dueño hasta que la Selección Argentina vuelva a afrontar compromisos oficiales. Esto será en el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que comenzarán el próximo año.

Messi en su despedida de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Los amistosos de Argentina en noviembre

La Albiceleste afrontará dos partidos de preparación, ambos en suelo argentino. El primero será el viernes 13 de noviembre en La Bombonera ante la Selección de Uruguay. El otro será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el martes 17 ante Costa Rica.

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Los convocados de la Selección Argentina para noviembre

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River).

: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Román Vega (Zenit).

: Gonzalo Montiel (River), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Román Vega (Zenit). MEDIOCAMPISTAS : Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City) y Nicolás Paz (Como 1907).

: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City) y Nicolás Paz (Como 1907). DELANTEROS: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

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