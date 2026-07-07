Argentina se quedó a las puertas de superar a Francia en el Ranking FIFA

Pese a la clasificación a cuartos de final, la Selección Argentina no fue recompensada con el primer lugar del ranking.

Mientras el pueblo argentino se recupera de un partido que fue aún más intenso emocionalmente que el de 16avos de final vs. Cabo Verde, la FIFA actuó en automático para actualizar el posicionamientos de las selecciones en el Ranking FIFA, y la agónica victoria sobre Egipto no alcanzó para que la albiceleste recupere el primer lugar.

A pesar de otro 3 a 2 y avanzar una instancia más en la Copa del Mundo, metiéndose entre las ocho mejores del campeonato mundial, la Selección Argentina se quedó a unas pocas centésimas de superar a Francia. La vigente campeona del mundo llegó a los 1925.15 puntos en el ranking tras sumar 11.44 puntos. Los galos se mantienen arriba, con 1925.86.

Francia sigue primera en el Ranking FIFA. (Getty)

Lo que sí es cierto es que Argentina se escapó de España, que quedó tercera con 1912.34 puntos, tras vencer a Portugal, sumar más de 20 puntos y confirmar su propia clasificación a los cuartos de final, donde ahora se medirá a Noruega.

Así quedó el Ranking FIFA luego de los octavos de final

A falta de jugarse Colombia vs. Suiza, seis de las ocho clasificadas a cuartos de final están entre las ocho mejores del Ranking FIFA: Francia, Argentina, España e Inglaterra ocupan el Top 4, Marruecos es sexta y Bélgica, octava. Noruega, actualmente en el puesto 19, y Colombia (11) o Suiza (15), completan los ocho.

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