La distancia que Argentina y Francia le sacaron a España en el Ranking FIFA con la primera fase del Mundial 2026

Paralelamente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se está jugando una competencia en el Ranking de selecciones. Es que la FIFA, justo antes del certamen que se está desarrollando en tierras norteamericanas, estableció que la clasificación se actualice minuto a minuto y no luego de cada fecha de partidos entre combinados nacionales.

En ese sentido, Argentina, gracias a los partidos amistosos previos al Mundial y a sus victorias en la primera fase, recuperó y se consolidó en la cima. Esto también porque España, que venía de ser el lider, dejó puntos en el camino al igualar 1 a 1 en el ensayo que tuvo con Irak y con el 0 a 0 en su estreno en el Grupo H vs. Cabo Verde.

Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron a Honduras 2 a 0 e Islandia 3 a 0, en los ensayos previos a la Copa del Mundo. Y ya en el campeonato pasó por arriba a Argelia con un contundente 3 a 0, a Austria por 2 a 0 y más recientemente a Jordania por 3 a 1.

Otro que también supo aprovechar los resultados de España fue Francia, que ahora está segundo en el Ranking FIFA. En su caso, más allá de que dio un paso atrás en junio con su tropezón ante Costa de Marfil, luego le ganó a Irlando del Norte y ya en el Mundial superó a Senegal 3 a 1, a Irak por 3 a 0 y cerró con un 4 a 1 a Noruega.

Así está el Ranking FIFA al término de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los rivales de Argentina, España y Francia en los 16vos de final del Mundial 2026

Tanto Argentina como Francia y España, como buenos candidatos que son a ganar la Copa del Mundo 2026, se adjudicaron el primer puesto de sus respectivos grupos. La Scaloneta lideró el Grupo J (integrado también por Argelia, Austria y Jordania) y ahora en los 16vos de Final se enfrentará a Cabo Verde este 3 de julio en Miami.

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Por su parte, los comandados por Didier Deschamps, tras quedar primeros en el Grupo I (Senegal, Irak y Noruega), se verán las caras en la primera instancia a eliminación directa con Suecia el 30 de junio en Nueva Jersey. Mientras que los de Luis de la Fuente se llevaron la cima del Grupo H (Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita) y en 16vos chocarán con Austria el 2 de julio en Los Angeles.