El jugador de la Selección de España cree que el deseo del argentino puede relacionarse con el hecho de no haber rendido a la altura de las expectativas en su segundo curso como Colchonero.

En pleno desarrollo del Mundial, tras las explosivas declaraciones de Julián Álvarez manifestando su deseo de salir transferido del Atlético de Madrid, su compañero español Álex Baena le agregó todavía más polémica a la novela al dar su punto de vista sobre las razones que podrían haber llevado al argentino a hacer ese pedido.

“Sinceramente, cuando estás en un vestuario al lado de un tipo que no está feliz, creo que se nota. Después, quizás no está contento porque no ha sido su mejor temporada. Honestamente, hace dos meses, no habría creído que quería irse. Pero el fútbol cambia rápido”, dijo el mediocampista en entrevista con Cadena COPE, poniendo en tela de juicio el rendimiento del delantero argentino en el último curso.

Baena, que acumula poco más de 15 minutos de juego en los dos partidos que lleva disputados la Selección de España en el Mundial, dijo que de todos modos no conocía la posición de Julián Álvarez hasta que escuchó sus más recientes declaraciones y dijo que no sería bueno que Atlético de Madrid lo transfiriera a Barcelona o Real Madrid, dos de sus principales pretendientes.

“Poniéndome en el lugar del club, nunca vendería a uno de mis jugadores a un rival directo. Pero personalmente no lo vendería a ningún lado, porque yo quiero que se quede. Al final, como persona, si quiere seguir su sueño qué se puede hacer”, manifestó el futbolista español.

💣 Álex Baena no dejaría que Julián Álvarez se fuera del @Atleti



🤪 "Yo le pondría una cadena"



🇪🇸 La entrevista completa, este jueves a las 23:30h, en@partidazocope



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En Atlético de Madrid consideraron inoportunas las declaraciones de Julián

Donde no están dispuestos a dejar que Julián Álvarez persiga su sueño, a menos no a costa de los intereses del club, es en Atlético de Madrid, desde donde su principal socio accionista Miguel Ángel Gil Marin consideró inoportunas sus más recientes declaraciones.

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“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección Argentina, no de Julián. Él tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros. No queremos transferir sus derechos”, había dicho el directivo en entrevista con la Agencia EFE.

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