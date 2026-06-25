Pedri pidió por la llegada de Julián Alvarez a Barcelona: “Me encanta”

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, Julián Alvarez, delantero de la Albiceleste, sorprendió al hablar con los medios en zona mixta, debido a que allí reveló que le pidió a los dirigentes de Atlético de Madrid que lo transfieran en este mercado de pases.

“Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, fueron las palabras del futbolista surgido de las divisiones inferiores de River para pedir su salida del club. Esto hizo ruido en Europa, ya que surgieron los rumores de que el jugador quiere llegar a Barcelona.

Referido a esta situación, Pedri, una de las figuras del Blaugrana y de la Selección de España, habló con el medio Teledeporte, en donde pidió por la llegada de la ‘Araña’ para su equipo de cara a la temporada 2026/27, en la que buscarán volver a ganar la Champions League tras 12 años.

“Creo que tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda, no me quiero meter en cosas del club y en cosas de un jugador“, inició el mediocampista de 23 años para bajar la espuma a la posible llegada de Julián Alvarez a su equipo luego de la Copa del Mundo.

Siguiendo por la misma línea, le abrió las puertas al delantero surgido de River para que sea nuevo refuerzo de Barcelona: “Julián como jugador me encanta y siempre he dicho que quiero que los mejores jugadores estén en el Barça. Si pasa, bienvenido”.

La firme postura del Atlético de Madrid con Julián Alvarez

Atlético de Madrid se muestra firme en las conversaciones para ejecutar el pase. Concretamente, no piensa desprenderse del oriundo de Calchín por un monto menor al aclarado en la cláusula de rescisión, una cifra que asciende a los 500 millones de euros y que parece ser imposible de pagar por el club blaugrana o por cualquier otro pretendiente.

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