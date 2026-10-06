A lo largo de sus 21 años en la mayor, el '10' vivió distintos momentos importantes, tanto buenos como malos.

Después de 207 partidos y 21 años, Lionel Messi le puso punto final a su carrera con la Selección Argentina. En el amistoso ante Benín en el Estadio Monumental, el ’10’ se despedirá del público argentino y será homenajeado por parte de la AFA.

A lo largo de su trayectoria en la Albiceleste, el capitán de los argentinos vivió distintos momentos icónicos que quedaron graficados. Algunos de ellos fueron positivos, como la obtención de la Copa del Mundo, mientras que otros fueron de tinte negativo.

Las 10 fotos más icónicas de Lionel Messi en la Selección Argentina

La expulsión en el debut

Juampi Sorín consuela al expulsado Lionel Messi. (Imago).

El 17 de agosto de 2005 fue un día importante para Messi. Con la dorsal 18 debutó en un amistoso con la Selección Argentina y tan solo duró un minuto en cancha, ya que el árbitro lo expulsó por un presunto manotazo a un rival en su afán por quitarse de encima la marca.

El primer gol mundialista

Lionel Messi festeja su gol ante Serbia y Montenegro. (Imago).

En la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, Messi tuvo su estreno mundialista con la Albiceleste. Al ingresar en el complemento ante Serbia y Montenegro, tardó tres minutos en asistir a Hernán Crespo y otros 10 para marcar su primer gol en la Copa del Mundo.

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La decepción ante Alemania

Leo Messi lamenta la eliminación de Argentina en el Mundial 2006. (EFE).

Una de las fotos más recordadas de Messi en la Selección. Si bien llegó como una promesa, en el partido ante Alemania, en el que la Albiceleste perdió por penales, José Pekerman no le dio minutos al joven delantero de 19 años, que mostró su frustración en el banco de suplentes.

Maradona DT en el Mundial 2010

Diego Maradona con Lionel Messi ante Grecia en Sudáfrica 2010. (Getty).

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El Mundial 2010 fue especial para los argentinos. Con Messi como Balón de Oro y figura del equipo, más Diego Armando Maradona como DT, la Selección se preparó para pelear por la Copa del Mundo, pero cayó en cuartos de final. En este certamen, el ’10’ fue capitán por primera vez, en la victoria ante Grecia.

Tan cerca de la Copa del Mundo

Lionel Messi, cerca de la Copa del Mundo tras perder con Alemania. (Getty).

En 2014 Messi sufrió una de las frustraciones más importantes de su carrera. Tras perder 1 a 0 con Alemania en el tiempo suplementario, Argentina se quedó en las puertas de obtener la tercera Copa del Mundo. Camino a recibir el premio a MVP del certamen, el ’10’ se detuvo a ver de cerca el trofeo que tanto ansiaba.

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El penal errado y el retiro de la Selección

Lionel Messi se lamenta el penal errado ante Chile. (Getty).

Copa América 2016. Tras perder dos finales en 2014 y 2015, Messi por tercera vez consecutiva se quedó a las puertas de su primer título con la Selección. Además, allí erró su penal ante Chile. Minutos más tarde, anunció su retiro de la Albiceleste, y meses después cambió de opinión.

La clasificación a Rusia 2018

Messi festeja el primero de sus tres goles ante Ecuador. (Getty).

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Eliminatorias para Rusia 2018. Argentina llegó obligada a ganarle a Ecuador para clasificar al Mundial. Tras comenzar perdiendo a los 40 segundos, apareció Messi para convertir un triplete y así meter al equipo comandado por Jorge Sampaoli a la Copa del Mundo.

El abrazo con Neymar

Lionel Messi abraza a Neymar tras ganar la Copa América. (Getty).

El 10 de julio de 2021 Lionel Messi vivió una de las grandes alegrías con la Selección Argentina al ganarle 1 a 0 a Brasil y quedarse con la Copa América en el Maracaná. Luego del encuentro, el capitán se fundió en un abrazo con Neymar, con quien compartió plantel en Barcelona y PSG.

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El Topo Gigio a Van Gaal

Lionel Messi le dedica su gol a Louis Van Gaal con Topo Gigio incluido. (Getty).

El día del Messi más maradoneano. En los cuartos de final del Mundial 2022, Messi convirtió el segundo gol de Argentina ante Países Bajos y tras celebrar con sus compañeros fue corriendo al banco neerlandés para pararse de cara a Van Gaal y dedicárselo por sus dichos previos al partido.

Tocar el cielo con las manos

Lionel Messi besa la Copa del Mundo, junto al premio a mejor jugador del certamen. (Getty).

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El día que tocó el cielo con las manos. En una final no apta para cardíacos, Argentina le ganó por penales a Francia y se quedó con el Mundial de Qatar 2022. Tras ir a recibir el premio a mejor jugador del certamen, Messi pasó por al lado de la Copa del Mundo, se frenó, la acaricio y le dio el tan deseado beso.