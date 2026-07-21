El pedido de Javier Zanetti a Lionel Scaloni: ”Ojalá se quede”

El Pupi fue directo para marcar su postura sobre la continuidad de Scaloni al mando de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad como entrenador de la Selección Argentina luego de perder la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En plena conferencia de prensa, dijo que hasta fin de año seguirá y que después verá qué hace, porque será muy difícil armar un grupo como el que se armó entre 2019 y 2026.

Al respecto de la incertidumbre que hay ahora con el futuro del puesto de estratega del combinado nacional, el que se refirió fue Javier Zanetti, en una charla que mantuvo con TN: ”Ojalá se quede él y el cuerpo técnico porque primero son grandes personas, sobre todo, y creo que con ellos la Selección Argentina está en buenas manos”.

Asimismo, el Pupi resaltó el orgullo que le hizo sentir la Scaloneta: ”Se llegó con lo justo por el desgaste que estos muchachos hicieron en partidos anteriores y en frente había una gran selección como la española con grandes jugadores. Igual un gran mérito de la Selección Argentina que nos hizo jugar otra Final de un Mundial”.

Además, opinó del rendimiento de Lionel Messi en el Mundial 2026: ”Único. Orgulloso de que sea argentino. No solo por este mundial, sino por todo lo que hizo en su carrera. Es una persona especial. El compromiso y la entrega que tuvo en todos los partidos que se puso la camiseta de la Selección Argentina fue inolvidable”.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Getty Images.

Para cerrar, Zanetti destacó la arenga y el comportamiento de la gente que siguió al seleccionado albiceleste durante el torneo que se llevó a cabo en Norteamérica: ”El hincha argentino siempre está presente. La verdad que como nos representó en todos los estadios que nos tocó jugar fue emocionante tenerlo al lado”.

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El contrato de Lionel Scaloni con la AFA

Lionel Scaloni tiene un contrato firmado con la AFA para ser el entrenador de la Selección Argentina que, por lo menos de momento, vence el próximo 31 de diciembre. Antes del Mundial 2026, la entidad que comanda Claudio Tapia le arrimó una propuesta para estirar el vínculo hasta el 2031. No obstante, todavía no hubo respuesta.

En síntesis