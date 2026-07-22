Los hinchas de River interpretaron como un guiño la foto que subió Thiago Almada en Instagram: “Subido a este barco”

En El Millonario esperan por los refuerzos de jerarquía que les prometieron y todo sirve para mantener viva la ilusión.

Con River a la expectativa de poder cerrar el fichaje de Thiago Almada con Atlético de Madrid, que le demandaría al menos 20 millones de dólares, el futbolista que fue parte del recibimiento masivo del lunes tras arribar al país luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial ante España publicó una foto que despertó todavía mayor entusiasmo entre los hinchas.

Se trató simplemente de una imagen de vestuario compartida con Exequiel Palacios, futbolista formado y de gran identificación con el Millonario, y Nicolás Otamendi, que se sumará al plantel que conduce Eduardo Coudet como refuerzo de élite, además de ser un hincha confeso.

Fue suficiente, evidentemente, para que la cuenta de X Banda Roja la levantara como un guiño del futbolista Colchonero. “Thiago Almada acaba de compartir esta foto que corresponde a un carrete pero eligió hacerla con Palacios y Otamendi. Ustedes sacarán sus conclusiones”, escribió.

Poco después, al ser consultado sobre un seguidor sobre si realmente existía la esperanza de que el ex jugador de Vélez se convierta en refuerzo inmediato para River, agregó: “Totalmente subido a este barco, amiguito”.

Flamengo, otro problema con el que lidiar

Las ilusiones que tiene River por hacerse del fichaje de Thiago Almada podrían verse frustradas por una nueva irrupción del Flamengo, ahora con una oferta que supera considerablemente la que desde Núñez se había acercado al Atlético de Madrid por el 50 por ciento de su pase.

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Es cierto que El Millonario ya mantuvo contacto directo con el jugador antes que viajara rumbo a Estados Unidos para disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina. También que el club Colchonero había considerado suficientes los poco más de 20 millones de dólares que el club se comprometió a pagar. Pero la espera por una respuesta del ex Vélez dio tiempo al club brasileño de intentar una última maniobra.

Según avanzó días atrás el periodista César Luis Merlo, Flamengo cuenta con 30 millones de dólares para destinar al fichaje de Thiago Almada, lo que podría hacer que el Atlético de Madrid cambie de planes por la posibilidad no solo de recuperar la inversión hecha para su fichaje, que fue cercana a los 24 millones de dólares, sino además obtener una ganancia considerable.

Data clave

Thiago Almada es pretendido por River por 20 millones de dólares .

es pretendido por por . Flamengo cuenta con 30 millones de dólares para su fichaje.

cuenta con para su fichaje. Atlético de Madrid pagó 24 millones de dólares por su pase.