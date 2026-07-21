Cuti Romero: ”Nosotros jugamos por cada argentino que estuvo alentando”

Cristian Romero fue uno de los pocos puntos altos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Incluso cuando llegó con lo justo, luego del esguince de rodilla que sufrió el 12 de abril durante un partido que estaba disputando con el Tottenham Hotspurs vs. Sunderland por la Premier League.

Por lo que sus comentarios a raíz de la caída de la Albiceleste tienen un peso mayor. ”Y está vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio”, escribió el Cuti en su cuenta de Instagram.

Y prosiguió: ”Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida.Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece. Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia lpm”.

En la misma publicación el exdefensor de Belgrano le dedicó un párrafo especial para la hinchada: ”Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días”.

La publicación de Cristian Romero en Instagram tras la Final del Mundial 2026.

Y cerró con un mensaje alentador para lo que se le viene la Selección Argentina: ”Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años ,en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre. Gracias por estar. Gracias por creer. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina. Siempre juntos”.

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Dónde jugará Cuti Romero tras el Mundial 2026

Cuti Romero y Tottenham están entrelazados hasta mediados del 2029. No obstante, no hubo ofrecimiento para que el cordobés se quede a cumplir su contrato por, aparentemente, sus críticas a la dirigencia. En ese contexto, Barcelona y Manchester United ya arrimaron su interés.

En síntesis