El seleccionado campeón de América que se entromete en la búsqueda de Riquelme de un mánager para Boca

Después de la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, quienes junto a Marcelo Delgado integraban el Consejo de Fútbol en Boca, en la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme se encuentran en plena restructuración del fútbol profesional y tienen en mente la intención de dinamitar al departamento mencionado para la llegada de un mánager.

A lo largo del último tiempo, surgieron diferentes nombres. A pesar de que no le hicieron una oferta concreta, el que reúne la mayor cantidad de adeptos es Carlos Navarro Montoya. Pero también hay otro nombre en mente, y es el de José Néstor Pékerman, quien mantiene una gran relación con Riquelme, a quien conoce de la Selección Argentina.

El entrenador lo tuvo en las juveniles y también en el Mundial de Alemania, en 2006, donde el ahora presidente boquense era una de sus máximas figuras. Y si bien aún no existió ningún llamado para ofrecerle el cargo, de a poco empieza a dilatarse la posibilidad de que tome las riendas futbolísticas del club de La Ribera porque, según la información que brindó el periodista Fabián Godoy en TNT Sports, desde la Selección de Chile lo apuntan para reemplazar a Ricardo Gareca, quien renunció a su cargo tras los flojos resultados en las Eliminatorias.

“Quería contar cuál es el proyecto de Pekerman, cuál es su idea profesional. Él está abierto a poder dirigir una selección, su carrera está embarcada en esto después de Colombia y Venezuela, y estuvo muy cerca de ser el DT de Canadá antes de la Copa America”, indicó la fuente citada. Pero también explicó cuál es la postura del oriundo de Villa Domínguez en caso de que tenga las dos propuestas sobre la mesa.

“Hoy está a la expectativa de un posible llamado de la ANFP, Pekerman está entre los candidatos a reemplazar a Gareca lo cual no lo tendría alejado de esa posibilidad. Si lo llaman, se sienta a hablar con el presidente y escucha el proyecto. Ahora, si hay un llamado de Román, se sentaría a hablar, aunque no estemos hablando de un ofrecimiento para entrenar”, manifestó.

La verdad detrás de los rumores del llamado de Riquelme a Pékerman

A pesar de los rumores que confirmaron el supuesto llamado de Juan Román Riuqelme para ofrecerle formalmente el puesto a Pékerman, lo cierto es que -según pudo saber BOLAVIP- ese llamado todavía no existió y aún no hubo movimientos concretos de la dirigencia xeneize por un mánager puntual.

El entrerriano forma parte de la lista que Riquelme y Delgado tienen entre sus manos para dar con el director deportivo de Boca, junto con otros nombres como Carlos Fernando Navarro Montoya, Alberto Márcico y Fernando Redondo. De momento, nada cerrado en Brandsen 805, más allá de la disolución del Consejo del Fútbol.

La postura de Pékerman ante una propuesta de Boca

La realidad marca que el hombre que lideró la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2006 y en muchos combinados juveniles, sería una opción viable para que sea el máximo referente de la Secretaría Técnica que crearía el Xeneize. Además, tendría como compañero de equipo a Delgado, que es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol debido a su cercanía con el plantel y el presidente.

Según se reveló en las últimas horas, Pékerman no ve con malos ojos una experiencia en Boca con el cargo de mánager. El entrerriano quiere volver a estar ligado al fútbol y este puesto le permitiría reinsertarse en el día a día de la institución pero con una labor un tanto menor a la que tendría en el hipotético caso de asumir como director técnico del conjunto de la ribera.

Esta chance lo seduce a José ya que sería una gran oportunidad de regresar al deporte y con un enorme desafío por delante. Sin embargo, hasta el momento no hubo contactos entre Boca y Pékerman para intentar concretar esta posibilidad. De todas maneras, no se descarta que en los próximos días empiecen las charlas y poco tiempo después las negociaciones pertinentes.

