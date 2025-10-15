Hoy, hablar de Franco Mastantuono es hacer referencia a un crack ya consolidado pese a contar solamente con 18 años de edad. La perla surgida de las divisiones inferiores de River Plate ya dio el salto a Real Madrid, para muchos el club más importante del mundo, donde se ganó un lugar de privilegio dentro de la consideración de Xabi Alonso.

Paralelamente, el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, es moneda corriente en las convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Pero detrás de este vertiginoso crecimiento sigue latente la huella de Daniel Brizuela, quien, durante su período como Director de Captación de River, supo descubrir al propio Mastantuono.

En mayo pasado, Brizuela, también descubridor de otras joyas del calibre de Claudio Echeverri y Facundo Buonanotte, dialogó en exclusiva con BOLAVIP y compartió detalles, experiencias, vivencias y conocimientos muy enriquecedores. Inclusive, supo anunciar que el destino ideal para Mastantuono era el propio combinado Merengue, algo que se terminó plasmando poco después.

Ahora, ya con Franco en Real Madrid, con Echeverri ganando rodaje en Bayer Leverkusen y con Buonanotte en un peso pesado de la Premier League de Inglaterra como Chelsea, Brizuela volvió a ser entrevistado por BOLAVIP. Y, mientras cuenta con una interesante posibilidad de ser director deportivo en Talleres de Córdoba, expuso su alegría.

Mastantuono y Real Madrid

“Estoy muy feliz por el presente de Mastantuono y por toda su familia. Creo que todos los méritos son de Franco y de su entorno, que estuvieron siempre. Hoy, después de tanto sacrificio y de tantas idas y vueltas, tienen el premio que se merecen. Sobre todo Franco, que es el que tuvo que poner todo desde chiquito cuando se vino a la pensión de River, que es una etapa difícil para un niño. Creo que eso le sirvió mucho para su desarrollo”, comenzó señalando Brizuela.

Franco Mastantuono en Real Madrid. (Foto: Getty)

“Franco, desde una edad temprana, ya tenía esa personalidad, esa inteligencia, ese talento, ese don. Y, después, obviamente que se trabajó durante muchos años en su etapa formativa para que brille todavía más. Siempre tuvo luz propia, con alma competitiva. No para nunca, siempre va por más y la presión es su combustible preferido. Cuando tenía 10 años, yo dije que parecía un hombre dentro de un cuerpo de un niño. Y ahora lo mismo: tiene 18 años y parece de 28″, profundizó.

“Juega como si estuviera hace dos temporadas en Real Madrid. Imagínense cuando tenga 20 años lo que puede llegar a ser. Estoy muy feliz y orgulloso de haber hecho todo el recorrido a o largo y a lo ancho de la Argentina en el área de captación y dar con él, que era un niño como tantos que están en el interior, queriendo cumplir un sueño de llegar a ser futbolista profesional”, completó sobre Mastantuono.

Echeverri y Buonanotte, sus otras dos obras maestras

“Al igual que Franco, Claudio y Facundo son niños prodigios y yo ya sabía que tenían un futuro brillante, que había que acompañarlos en su primera etapa. Creo que la gestión fue buena y por eso estoy muy feliz. Ahora espero los partidos. Veo a Real Madrid por un lado, a Bayer Leverkusen por el otro y también a Chelsea. Cuando se sobreponen los partidos voy cambiando de canal, pero los vivo como si fuera un niño, nervioso cuando hace una jugada u otra. Me recuerda a cuando eran chiquitos, cuando recién los vi”, señaló.

Y, luego, explicó: “Claudio me llena de recuerdos cuando gambetea entre dos, tres o cuatro. Y Facundo, con esa elegancia, es un jugador de galera y bastón. Brillante. Tres futbolistas exquisitos, extraordinarios. Yo, en aquel momento, decía que algún día estos tres iban a jugar en la Selección Argentina. Y bueno, no falta tanto para que pase. Y la clave para encontrarlos es caminar pueblo por pueblo, rincón por rincón, dándoles la posibilidad a los chicos de que viajen a Buenos Aires a mostrarse”.

Talleres, un nuevo desafío para Brizuela

El próximo domingo, habrá elecciones en Talleres de Córdoba. Y Brizuela, en medio de un nuevo desafío, es candidato a director deportivo del Matador por una de las listas opositoras a Andrés Fassi. A su vez, en caso de imponerse en las mismas, el entrenador a buscar no es otro que el mismísimo José Néstor Pekerman.

“Cuando dejé de jugar al fútbol, empecé a capacitarme, a estudiar. Hice la carrera de entrenador y empecé a trabajar de ello. Aproveché los ratos libres para hacer distintos cursos, sobre todo en el fútbol infantil y juvenil. Hice para gerencia, para secretario técnico, para coordinación general. Y, en la última etapa, hice el curso de director deportivo, que es el que más me apasiona porque abarca todas las áreas y después hay que tener fuerza para la toma de decisiones”, compartió el protagonista de esta historia.

Daniel Brizuela trabajando en las inferiores de River.

“Es un arte poder conducir lo que es un club y todo lo que conlleva porque hay una gran responsabilidad. En esta etapa de mi vida quiero trabajar como director deportivo porque siempre estuve relacionado con la dirección deportiva dentro de este núcleo, junto al responsable de turno, en los distintos clubes en los que estado. Al haberme preparado en las distintas áreas, obviamente me iba ganando la confianza y después tenía la posibilidad de tomar decisiones”, profundizó.

“La agrupación ‘Talleres es de su gente’, el cual es el nombre de la lista y me encanta porque creo que es así, que las instituciones son de los socios y de los hinchas. No me gustan las pequeñas pymes dentro de una institución. Creo que los socios hacen un gran sacrificio para tener su cuota al día. Sin ellos, el fútbol no existiría, no sería de la misma manera. Y nosotros tenemos que estar encolumnados detrás de eso”, manifestó.

“Ojalá que los socios nos elijan y ojalá que pueda cumplir un sueño de ser director deportivo de un club tan grande como Talleres. Quiero darle todos estos años de conocimiento y de experiencia que he adquirido. Ojalá que Adrián Gruppi, que es el candidato a presidente, pueda ser elegido para que el club vuelva a ser de la gente. La idea es darle la posibilidad a todo el fútbol juvenil, teniendo la mayor cantidad de futbolistas que sean patrimonio del club a través de proyectos integrales”, completó al respecto.

Pekerman, el elegido

En ese sentido, el director técnico seleccionado para ocupar el cargo en caso de ganar las elecciones es José Néstor Pekerman: “Si hablamos de mis funciones como director deportivo, la prioridad para mí es el fútbol infantil y juvenil. Ahí está el secreto para hacer que las cosas pasen. El proyecto va a ser un proyecto integral. Por tal motivo, he hablado con los dirigentes y el candidato principal para hacerse cargo del primer equipo es Pekerman”.

José Pekerman, el elegido por Daniel Brizuela. (Foto: Getty)

“A José lo conozco porque trabajé con él en la selección de Venezuela y lo conozco de algunos años anteriores también. Es el perfil, el número uno, es nuestro padre futbolístico y es quien nos enseñó todo, incluyendo a los chicos que hoy están en la selección mayor. Somos toda una herencia de él y quién mejor que él para conducir el primer equipo con su experiencia, su efectividad y su conocimiento”, reforzó Brizuela.

“Si se ganan las elecciones, la prioridad va a ser Pekerman. Y la idea es que, si esto se da, proponerle un proyecto que no solamente sería entrenar al primer equipo sino también ser un director general, encolumnando a todos detrás de su gran historia. Creo que es el mejor guía y el mejor líder que Talleres puede tener”, continuó sobre Pekerman, que llegó a sonar para Boca en su momento.