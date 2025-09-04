Es tendencia:
José Pekerman contradijo a Scaloni y reveló quién será el heredero de Lionel Messi en la Selección: “Va a marcar la historia”

El ex entrenador de la Albiceleste puso las manos en el fuego por Franco Mastantuono para que sea la futura figura del equipo.

Por Bruno Carbajo

José Néstor Pekerman realizó un pronóstico sobre la era post Messi en la Selección.
Como acto inevitable del paso del tiempo, la Selección Argentina empieza a gastar los últimos cartuchos de la carrera de Lionel Messi. Este jueves ante Venezuela, el astro posiblemente dispute su último partido por los puntos en el país e, inevitablemente, hace crecer la pregunta del millón: ¿habrá un nombre que tome la posta cuando llegue el momento de su retiro? Quien no tuvo dudas fue José Néstor Pekerman.

El ex entrenador de la Albiceleste analizó la actualidad del equipo de Lionel Scaloni y no tuvo dudas en vaticinar que el heredero de Leo se encuentra entre los actuales convocados para la doble fecha de Eliminatorias. Y se trata de Franco Mastantuono. “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa“, abrió Pekerman en diálogo con DSports.

Y apostando a pleno por el talento emergente de Real Madrid, sentenció: “A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste“. Fe ciega sobre el joven de 18 años, que lleva tres partidos disputados en la Casa Blanca y ya realizó su debut en la Selección (vs. Chile en pasada doble fecha de Eliminatorias).

Además, Pekerman aprovechó la oportunidad para referirse a Messi y la carga emocional que tendrá el partido con Venezuela. “Va a ser muy especial verlo por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha“, expresó.

Pekerman confía en Mastantuono como el sucesor de Messi en la Selección Argentina.

La diferencia entre Pekerman y Scaloni

Lo más llamativo del vaticinio de Pekerman no se queda simplemente en el nombre por el que pone las manos en el fuego, sino que mostró una postura diametralmente opuesta a Lionel Scaloni. Horas antes, el DT había hablado con Flashcore y marcó: “No hay ni habrá heredero para Leo Messi. Es inigualable“.

No obstante, el oriundo de Pujato sí se paró en la línea de la ilusión al referirse exclusivamente sobre Mastantuono. “Lo lleva de una manera positiva (su llegada al Real Madrid), su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Hablamos con él a ver cómo se encuentra junto a Nico Paz. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, afirmó en conferencia de prensa, integrando al volante del Como en la ecuación.

En ese sentido, las expectativas que Scalono depositó sobre ambos podrían trasladarse sobre la cancha. Ambos jugadores estarían peleando mano a mano para ganarse un puesto como titulares frente a Venezuela, ocupando el lugar de Enzo Fernández, para compartir mediocampo junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En esa búsqueda, el volante del Como partiría con una leve ventaja en la consideración.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Venezuela, con una sola duda

Emocionó a Scaloni con su llanto y vivió un momento viral en la conferencia previa a Argentina – Venezuela: “Tenía que decírselo”

Bruno Carbajo

