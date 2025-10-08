Lionel Messi podría perderse el partido de Argentina contra Venezuela y sumaría minutos con Inter Miami

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina inicia su gira amistosa en Estados Unidos al enfrentarse a la Selección de Venezuela el próximo viernes. El segundo encuentro, será cuatro días después, ante la Selección de Puerto Rico en el Chase Stadium.

De cara al duelo contra la Vinotinto, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en poner un equipo con mayoría de titulares. La única baja sensible sería la de su capitán, Lionel Messi, quien sería resguardado debido a la carga física que viene acumulando por la cantidad de partidos.

Además, el ‘10’ sería cuidado por el CT de Scaloni debido a que el sábado Inter Miami tiene un importante compromiso por la MLS, en el que se enfrenta a Atlanta United en condición de local, en el que buscará sumar de a tres para seguir en la pelea por el primer puesto de su zona.

En este contexto, Messi podría perderse el duelo contra Venezuela, estar presente en el compromiso de las Garzas ante Atlanta, y luego volver a los entrenamientos de la Selección Argentina para sumar un puñado de minutos en el compromiso ante Puerto Rico en el estadio de Inter Miami.

Un punto positivo en esta situación es que el delantero no tendrá que afrontar viajes, debido a que tanto los entrenamientos como los partidos de la Selección Argentina son en Miami, mientras que Inter juega el sábado en condición de local, también en la ciudad costera estadounidense. Así las cosas, en los próximos entrenamientos Messi y Scaloni deberán ponerse de acuerdo en definir los pasos a seguir en esta fecha FIFA.

La seguidilla de partidos que transitó Messi en el último mes

13/09 – Inter Miami 0 – Charlotte 3 (90′)

16/09 – Inter Miami 3 – Seattle Sounders 1 (90′)

20/09 – Inter Miami 3 – DC United 2 (90′)

24/09 – Inter Miami 4 – New York City 0 (90′)

27/09 – Inter Miami 1 – Toronto Rapids 1 (90′)

30/09 – Inter Miami 3 – Chicago Fire 5 (90′)

04/10 – Inter Miami 4 – New England Revolution 1 (90′)

Publicidad

Publicidad

ver también Un titular en el proceso de Lionel Scaloni se juega su lugar en el Mundial 2026