Los 2 que no jugaron las Eliminatorias y pelean un puesto para ir al Mundial con Argentina

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca. Por eso, Lionel Scaloni, una vez que selló su pasaje al torneo en marzo pasado (cuando venció 1 a 0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y 4 a 1 a Brasil en el Monumental de Buenos Aires) se enfocó en aprovechar los partidos restantes de las Eliminatorias para buscar alternativas en diferentes puestos.

Lo mismo que hará en esta fecha FIFA en la que la Selección Argentina afrontará dos encuentros amistosos, uno con Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium y el otro frente a Puerto Rico el lunes 13 en el Estadio del Inter Miami (iba a ser en la ciudad de Chicago, pero se cambió por cuestiones extradeportivas).

En ese marco, Lionel Scaloni dejó en evidencia que siente que el equipo precisa equilibrar el mediocampo. Hay muchos jugadores de buen pie, que fueron formados para crear juego, siendo claramente esta faceta la que mejor desarrollan, pero que, más allá de su actitud colaborativa, la marca y los quites de pelotas no son su principal virtud (por ejemplo Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul).

De ahí que para las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, frente a Venezuela primero y contra Ecuador después, el técnico de la Selección Argentina haya convocado a Alan Varela, todo una novedad, puesto que nunca formó parte del elenco mayor, más allá de estar en el radar y de haber sido incluido en el combinado Sub 23 que comandó Javier Mascherano (pero siempre en sintonía con Scaloni) durante los Juegos Olímpico de París 2024.

El futbolista del Porto, en donde ya registra 100 partidos clavados, fue suplente en Guayaquil, y aunque no ingresó y no fue citado para octubre, asomó como una de las opciones que están estudiando de cara al Mundial 2026, al igual que Aníbal Moreno de Palmeiras, quien sí entró en la lista que estará afectada a los amistosos a disputarse en algunas horas en la ciudad de la Florida.

La lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de octubre

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing)

Publicidad

Publicidad

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lautaro Rivero (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Aníbal Moreno (Palmeiras)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Enzo Fernández (Chelsea)

Nicolás Paz (Como 1907)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Publicidad

Publicidad

ver también Alejandro Garnacho y su situación en la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026