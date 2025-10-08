Un titular en el proceso de Lionel Scaloni se juega su lugar en el Mundial 2026

Lionel Scaloni ya inició a días de los partidos amistosos de octubre el proceso en el que debe ir definiendo la lista de convocados para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y si bien hay quienes ya saben que irán al campeonato (Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, por citar algunos) hay otros que se están disputando su lugar.

Incluso, algunos que fueron parte de plantel campeón del mundo en Qatar 2022, en la Finalissima y en las Copas América 2021 y 2024. Como por ejemplo, Lisandro Martínez, quien retrocedió casilleros al sufrir la rotura de ligamento cruzado el pasado 3 de febrero y que ya lleva 271 días inactivo (lapso en el que ya se perdió 33 partidos del Manchester United y 5 convocatorias de la Selección Argentina).

De hecho, a raíz de su ausencia, Lionel Scaloni empezó a buscar variantes. Leonardo Balerdi creció en las consideraciones del cuerpo técnico, mientras que ya empezaron a surgir otros nombres como el de Marcos Senesi del Bournemouth (que registraba un llamado en un amistoso vs. Estonia antes del Mundial en 2022) y Lautaro Rivero de River.

Lo cierto es que Lisandro Martínez espera tener el alta de su lesión a fines de octubre. A partir de ese momento estará a disposición de Ruben Amorim (de momento el entrenador del Manchester United) para los dos primeros partidos del mes de noviembre, uno ante el Nottingham Forest y el otro frente al Tottenham Hotspur.

Luego vendrá la fecha FIFA de noviembre en la que el combinado albiceleste tiene programado viajar a Angola y a India para seguir con los amistosos. Ahí se verá si el ex Newell’s y Defensa y Justicia sigue ajustando en el ritmo futbolístico bajo la órbita de Lionel Scaloni o si se queda en el Reino Unido con la mente para ser incluido en el llamado de marzo del 2026.

El momento del Manchester United no es el ideal

A todo esto, vale mencionar el grave momento deportivo del Manchester United. Ya afuera de la EFL Cup (eliminado por el Grimsby de la cuarta categoría del sistema de ligas de Inglaterra), se ubica decimo en la tabla de posiciones de la Premier League con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y tres derrotas (números que ponen en duda la continuidad del entrenador portugués Ruben Amorim).

Por cierto, no cuenta en su calendario con competiciones internacionales, puesto que viene de ser decimoquinto en la liga inglesa la temporada pasada.

