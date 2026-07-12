Lionel Messi sobre el Argentina vs. Inglaterra: ”Va a ser especial”

El capitán de la Selección Argentina admitió que el choque con los británicos no será uno más.

La Selección Argentina liderada por Lionel Messi se metió por segunda vez consecutiva en la Semifinal de la Copa del Mundo. En Qatar 2022 lo logró tras superar a Países Bajos en los penales y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026 lo consiguió al vencer 3 a 1 a Suiza en el alargue.

Una vez consumado este nuevo paso de la Albiceleste, el propio Leo, en zona mixta, se refirió a la importancia de seguir con vida en el certamen: “Lo dije muchas veces. Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía antes, no es normal lo que hizo este grupo”.

En esa misma línea, Lionel Messi apuntó: ”Ser campeón del mundo, ganar Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores… No es normal lo que está haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. También iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Intentar descansar e intentar llegar lo mejor posible”.

Por otro lado, se expresó respecto a que se convirtió en el primer jugador argentino en jugar 3 semifinales de una Copa Mundial: “La verdad que es impresionante poder estar una vez más, que estemos entre los cuatro mejores. Como dije antes, este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más. Hoy dimos un pasito más y lo volveremos a intentar y volveremos a competir el partido que viene”.

Lionel Messi en el festejo de gol de Alexis Mac Allister para el transitorio 1 a 0 de Argentina sobre Suiza. Getty Images.

Para cerrar, exteriorizó sus sensaciones por la posibilidad de enfrentarse a Inglaterra por primera vez: “La verdad que es especial, es un partido especial, porque es mi primera vez. Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque, como dije antes, es una selección grande, es una potencia. Siempre es lindo jugar contra selecciones así, partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial. Ahora hay que Intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, de mucho desgaste, el grupo obviamente lo siente y tratar de llegar en las mejores condiciones para poder hacer lo que venimos haciendo: competir”.

Publicidad

¿Cuándo juega Argentina frente a Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado comandado por Lionel Scaloni, luego de desplazar de su camino a Suiza, se medirá a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, que en su turno eliminaron a Noruega, este miércoles 15 de julio en Atlanta.

En síntesis