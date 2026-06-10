Lionel Scaloni: ”El Mundial no lo gana el que juega mejor”

Solo dos selecciones en toda la historia lograron ser bicampeones de la Copa del Mundo. El primero fue Italia que se consagró en el mundial que organizó en 1934 y que repitió en Francia 1938. Y el segundo fue el Brasil de Pelé que dio la vuelta olímpica en Suecia 1958 y que mantuvo su liderato a nivel global en Chile 1962.

Incluso, Argentina estuvo muy cerca de conseguirlo en 1990. Luego de levantar el trofeo en el Estadio Azteca en 1986, un arbitraje muy polémico de Edgardo Codesal (sancionó un penal dudoso para Alemania, obvió un penal clarísimo de Lothar Matthäus a Gabriel Calderón y no expulsó a Guido Buchwald por un codazo en la boca a Diego Maradona) en el Estadio Olímpico de Roma le impidió sumarse al selecto grupo que solo integran italianos y brasileros.

Y quien es absolutamente consciente de este dato es Lionel Scaloni, que admitió, una vez más, que no será nada fácil obtener el título en Estados Unidos, México y Canadá 2026, tal como sus dirigidos lo hicieron el pasado 18 de diciembre del 2022 contra Francia en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

“Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero lo que me están garantizando es que van a dejar todo y van a seguir jugando como vienen jugando. Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que defender también son un espectáculo. Ver a jugadores de la categoría de Leo, de Almada, de Barco, de Nico Paz correr como si no hubiera un mañana te da la sensación de que el equipo está. Después si la pelota entra o no es secundario”, comentó el estratega dela Selección Argentina en la conferencia de prensa posterior al triunfo 3 a 0 sobre Islandia este martes 9 de junio.

Lionel Scaloni dirigirá su segunda Copa del Mundo. Getty Images.

En esa misma línea, Scaloni aclaró: ”No podemos pensar solo en ser campeones, sino en animar y estar ahí como ha hecho siempre Argentina. La gente se va a sentir identificada con este equipo, no tengo ninguna duda. El Mundial ya sabemos que no lo gana el que juega mejor. Hay muchos componentes que tienen que ayudarnos y no es solo jugar bien. Garantizamos que vamos a luchar hasta el último momento y eso es lo que tenemos claro”.

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El cronograma de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

En el Mundial 2026, la Selección Argentina inicia la defensa de su título mundialista liderando el Grupo J, una zona en la que parte como la clara favorita para avanzar a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania, a quienes enfrentará en ese orden los días 16, 22 y 27 de junio, el primero en Kansas City y los otros dos en Dallas.

En síntesis