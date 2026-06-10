El pedido de Rodrigo De Paul a los argentinos para el Mundial 2026

Motorcito pidió unión y apoyo para lo que será la defensa de la corona de la Selección Argentina en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Rodrigo De Paul es uno de los referentes de la Selección Argentina desde que Lionel Scaloni es el entrenador. Por eso, su palabra tiene un peso importante en las cuestiones relacionadas al combinado nacional. Sobre todo cuando está tan cerca la defensa del título, que el equipo consiguió en Qatar, en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por eso, luego de lo que fue el triunfo 3 a 0 sobre Islandia (el último ensayo antes del debut en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio vs. Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas), Motorcito habló con la prensa para contar cómo está el grupo y de paso enviar un mensaje a los hinchas argentinos.

”Llegamos bien, queremos competir como hicimos el Mundial pasado. Queremos llegar el primer día e irnos el último. En los entrenamientos estuvimos muy bien, tenemos una buena base en la competencia interna”, describió Rodrigo De Paul, en conversación con TyC Sports, en referencia a lo que fueron los últimos días en la concentración de la Selección.

Por otro lado, comentó: ”Argentina siempre es candidata y la gente se ilusiona. Ganamos el último Mundial y la última Copa América, así que es normal. Estamos muy ilusionados. Esta selección va a dejar todo lo que tenemos y un poco más para darle otra alegría a la gente. Me gustaría ver a todos los argentinos otra vez unidos como fue aquella vez en el Obelisco”.

Rodrigo De Paul junto a Lionel Messi, en la previa del debut en la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

Rodrigo De Paul sumó una nueva asistencia en la Selección Argentina

Rodrigo De Paul asistió a Thiago Almada para lo que fue el 3 a 0 final ante Islandia este martes en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, Alabama. De esta manera, ya suma 12 pases de gol en la Selección Argentina sobre 87 presencias. Además registra dos goles: uno frente a Ecuador en los Cuartos de Final de la Copa América 2021 y otro contra Uruguay en el Monumental por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 (los dos fueron victoria 3 a 0).

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El cronograma de la Selección Argentina hasta el debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina retornó a su concentración de Kansas City tras derrotar a Islandia en Alabama. Ahora, entrenarán por la tarde de este miércoles 10 de junio ya con la mente puesta en Argelia, su rival para el debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

En síntesis