Lionel Messi, con su gol vs. Islandia, registró un nuevo récord en la Selección Argentina

El saldo del amistoso contra Islandia en Alabama dejó un saldo sumamente positivo para la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni a pocos días de su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Volvió a ganar (lo que le aseguró el primer puesto en el Ranking FIFA) y pudo darle minutos a varios de los jugadores que llegaron a la concentración con alguna molestia.

Entre ellos, Lionel Messi, quien ingresó al campo de juego promediando los 70 minutos del encuentro que terminó 3 a 0 a favor de la Albiceleste. De hecho, tras una infracción a Lautaro Martínez en el área, marcó el segundo mediante un lanzamiento desde el punto del penal (los otros tantos los marcaron Valentín Barco y Thiago Almada).

Es más, esta anotación no fue una como cualquier otra. Es que al vencer al arquero Elías Ólafsson, Lionel Messi superó a Ángel Labruna como el futbolista más veterano en convertir un gol con la camiseta de la Selección Argentina.

El ídolo de River anotó para el combinado nacional por última vez el 7 de julio de 1957, en lo que fue victoria 2 a 1 sobre Brasil en un amistoso disputado en el Estadio Maracaná con 38 años, 9 meses y 8 días. En tanto que Leo hizo su último aporte con 38 años, 11 meses y 14 días.

Lionel Messi suma 117 goles en la Selección Argentina.

Por otro lado, vale mencionar que la Pulga se sigue afianzando en la cima de la tabla de artilleros históricos del seleccionado celeste y blanco con 117 goles (y 64 asistencias) en 199 partidos. Su escolta sigue siendo Gabriel Omar Batistuta con 56 goles en 79 encuentros (algunos lo dan con 55 en 78), mientras que el podio lo cierra Sergio Aguero con 41 en 101 (Lautaro Martínez está cuarto con 37 en 77).

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Lionel Messi dijo que Argentina será un rival duro en la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi, luego de lo que fue la victoria 3 a 0 sobre Islandia, conversó con la prensa en la zona mixta del Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama. Allí puntualizó en lo bien que se encuentra la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos México y Canadá 2026.

”Este es un grupo muy ganador, que quiere siempre más. Iremos paso a paso como siempre, pero con muchas ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces. Lo vamos a intentar. Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo como lo venimos haciendo durante todo este tiempo”, comentó el capitán del elenco albiceleste.

Y para cerrar, advirtió: ”A veces se da, a veces no. Tuvimos la suerte de tener resultados positivos en los últimos años y eso es difícil. Pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso. Y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, esto es fútbol. Pero no tengan dudas que a los rivales les va a costar ganarnos porque es una Selección muy competitiva”.

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En síntesis