El jugador de la Selección Argentina que fue elogiado por el DT de España tras la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente sacó pecho por la victoria de la Roja y declaró que la actuación de Dibu Martínez les hizo más difícil el trabajo.

La Selección de España conquistó el Mundial 2026 al derrotar por la mínima a su par de Argentina en el tiempo suplementario de la definición disputada en el MetLife Stadium. Ferran Torres fue el autor del único tanto de la tarde para la segunda estrella de la Roja.

Tras el encuentro, Luis de la Fuente resaltó el trabajo de sus dirigidos para conseguir este título ante los campeones defensores. Pero también entregó elogios para uno de sus rivales de turno: Emiliano Martínez.

El entrenador de 65 años resaltó que las atajadas del de Aston Villa complicaron la tarea para España, que en su óptica pudo haber sacado ventajas mucho antes en el partido. Finalmente, el gol llegó en el minuto 106 tras una cesión de Nico Williams.

“El partido se tendría que haber decantado bastante antes. Las buenas intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Esto es una final de un campeonato del mundo. Incluso, con 10 al final, tienes que sufrir. Como nos gusta sufrir, ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo”, comentó De la Fuente.

"LAS GRANDES INTERVENCIONES DE DIBU HAN IMPEDIDO QUE SE GANARA ANTES"



LUIS DE LA FUENTE SOBRE EMILIANO MARTÍNEZ



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El arquero marplatense se lució a lo largo de los 120 minutos para sostener a una Argentina completamente dominada y encerrada cerca de su área. Dibu consiguió un total de 11 atajadas. Una histórica actuación que quedará empañada por el grito de Ferran Torres.

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