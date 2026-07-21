Nueva versión sobre la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina

Conforme pasan las horas, en AFA son optimistas con que Scaloni permanezca en el cargo de entrenador de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni sorprendió el último domingo 19 de julio, en la conferencia post partido de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al admitir que pretende tomarse un tiempo para reflexionar y ver si tiene la energía y las herramientas suficientes para encarar el proceso que englobará el Mundial 2030.

“Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, declaró el estratega de la Selección Argentina, que enseguida agregó: ”Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé estar en este lugar. Pero para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y lograr un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar, realmente lo siento en el alma“, respondió.

En esa misma línea, Lionel Scaloni aclaró que debe conversar con Claudio Tapia: “Hasta diciembre voy a seguir. Después voy a hablar con el presidente (Chiqui). La idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar. Cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá. Un orgullo. Ni en mis mejores sueños lo había pensado”.

Y para cerrar, ya en zona mixta, apuntó: “Hasta diciembre si el presidente quiere yo estoy acá y después va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno. Lo que tiene que permanecer es este espirítu de grupo, esta sensación de unión de los jugadores, del pueblo, esta sensación que creo que no se tendría que quebrar nunca y que debería estar para siempre. Hasta diciembre voy a estar y después seguramente corte”.

Lionel Scaloni pensó en dar un paso al costado y dejar vacante el puesto de entrenador de la Selección Argentina. Getty Images

En conclusión, por sus palabras, todo indica que está más afuera que adentro. No obstante, de acuerdo a un reporte de la señal ESPN, Chiqui Tapia considera que Lionel Scaloni prestó declaraciones en un momento en el que lo invadía la emoción y que, con el correr de las semanas, podrán conversar con mayor claridad para asegurar su permanencia.

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Top Ten de la tabla general de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

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En síntesis