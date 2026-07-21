El nuevo obstáculo de la UEFA y Conmebol para jugar la Finalissima entre Argentina y España

Ambas entidades buscan encontrar un hueco en el calendario para cumplir con los acuerdos comerciales pautados hace unas semanas con el estado de Qatar.

La Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 reflotó, repentinamente, la chance de que se pueda jugar la Finalissima. El mismo certamen que se iba a disputar en marzo entre la Selección Argentina y su similar de España, pero que por la situación de emergencia que se vive en Medio Oriente debió suspenderse.

Pero ahora, como los contratos estaban firmados y hay un acuerdo comercial millonario que quedó stand by, UEFA y Conmebol buscan alternativas para que finalmente se desarrolle el enfrentamiento entre el vigente campeón de la Copa América y el actual ganador de la Eurocopa, y de esa manera repartir las sumas que estaban establecidas en un primer momento.

Al respecto, la señal ESPN reportó este martes 21 de julio que la Finalissima entre la Selección Argentina y España, en lo que sería una especie de revancha por la Final de la Copa del Mundo 2026 que se desenvolvió este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se jugaría antes de fin de año y en la misma cancha que estaba pautada (Lusail de Doha).

Tanto Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, como UEFA, con Aleksander Ceferin al mando, de acuerdo al medio citado, se mantienen en conversaciones para reflotar el comprmiso postergado y dentro de lo posible disputarlo este año, ya sea en la fecha FIFA que va del 21 de septiembre al 6 de octubre o la que inicia el 9 de noviembre y cierra el 17.

Lionel Messi y Lamine Yamal podrían volver a verse las caras, en este caso con la Finalissima. Getty Images.

Pero claro, de primera pareciera ser imposible que la Finalissima se pueda desenvolver en este 2026, puesto que la Selección de España ya tiene ocupadas las ventanas. En concreto, entre septiembre, octubre y noviembre, la Roja se medirá a Inglaterra, Croacia y Chequia por la Liga de las Naciones. Sin embargo, al tratarse de una competición UEFA, la entidad podría acomodar el fixture del combinado de la Península Ibérica para encontrar un hueco y así volver a ver a Argentina en la definición de un título.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La Selección Argentina, luego de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se volverá a presentar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre por fecha FIFA. En ese periodo, el combinado nacional podrá disputar hasta 4 partidos.

En síntesis