Los 10 partidos más recordados de Messi en la Selección Argentina

Tras 22 años, la Pulga se retira del combinado nacional este martes en un amistoso ante Benín en el Estadio Monumental.

Lionel Andrés Messi acumula 207 partidos con la camiseta de la Selección Argentina. Este martes, a partir de las 20 horas, la Pulga disputará el número 208, el cual será el último. El rival será Benín, en una jornada que pasará a la historia no precisamente por la magnitud del rival, sino porque será la última vez que, de manera oficial, el mejor del mundo se ponga la Albiceleste. Bolavip repasa los 10 encuentros más icónicos del astro con la Albiceleste.

Serbia y Montenegro – Mundial 2006

El 16 de junio de 2006, la Selección Argentina se midió ante Serbia y Montenegro por la segunda jornada de la fase de grupos. Aquel encuentro quedará en la historia personal de Lionel Andrés Messi ya que anotó su primer tanto en Mundiales con la casaca del combinado nacional. Fue goleada por 6 a 0 del equipo de José Pekerman.

Messi tuvo su estreno goleador en un Mundial ante Serbia y Montenegro. (Foto: Getty).

México – Copa América 2007

Argentina se midió ante México por la semifinal de la Copa América 2007, la cual se disputó en Venezuela. Lionel Messi tuvo una actuación brillante en su primera noche consagratoria con la Selección Mayor. En dicho encuentro, la Pulga sacó a relucir toda su jerarquía con un golazo por encima del arquero.

Con la 18, Leo dejó en claro que era una realidad en la Selección. (Foto: Imago).

Brasil – Amistoso 2012

Si bien se trató de un partido amistoso, el cual se disputó en el MetLife Stadium de Estados Unidos, el partido entre Argentina y Brasil del 9 de junio de 2012 quedó en la memora popular. Aquella jornada, Lionel Andrés Messi marcó tres goles -uno de ellos fue de otro partido- para que los de Sabella ganen por 4 a 3.

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Messi frotó la lámpara ante Brasil en un amistoso en Estados Unidos. (Foto: Getty).

Nigeria – Mundial 2014

Luego de un Mundial 2010 sin goles, la Pulga dejó en claro que sería la bandera del equipo en Brasil 2014. Marcó ante Bosnia en el debut, hizo lo propio con Irán en la segunda fecha, mientras que en la tercera hizo lo propio ante Nigeria en la victoria por 3 a 2. Aquella tarde en Porto Alegre, el 10 marcó dos tantos, uno de ellos de tiro libre.

Doblete de Leo ante Nigeria en Porto Alegre. (Foto: Getty).

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Ecuador – Eliminatorias Rusia 2018

Tras los pasos fallidos de Martino y Bauza, Jorge Sampaoli se hizo cargo de la Selección Argentina. La mano venía complicada para la Albiceleste en lo que respecta a la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Todo se resolvió en Quito ante Ecuador en un partido que terminó 3 a 1 a favor de Argentina con un triplete de Lionel Messi.

Messi metió a la Selección en el Mundial 2018 tras su triplete a Ecuador en Quito. (Foto: Imago).

Brasil – Copa América 2021

Fueron muchos años de frustraciones para Lionel Messi en Argentina, pero el maleficio se rompió el 10 de julio de 2021 con la conquista de la Copa América de Brasil. Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron a Brasil por 1 a 0. Messi brilló en el Maracaná y, una de las particularidades de la noche, fue que no hubo compañero que no haya ido a celebrar con él una vez que el árbitro pitó el final.

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Messi en su primera conquista con la Albiceleste. (Foto: Getty).

México – Mundial 2022

El Mundial de Qatar había comenzado con el pie izquierdo para Argentina con la caída por 1 a 0 ante Arabia Saudita. Por la segunda fecha, la Albiceleste se jugaba su continuidad en la Copa del Mundo ante México y la Pulga frotó la lámpara con un golazo y una asistencia a Enzo Fernández para la victoria por 2 a 0 que encaminó la clasificación a octavos.

Messi salvó a Argentina del papelón. (Foto: Getty).

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Croacia – Mundial 2022

Tras dejar en el camino a Australia en octavos y a Países Bajos en cuartos, por la semifinal llegó el turno de enfrentar a Croacia en semifinales. Lionel Messi jugó un partido soñada: convirtió un gol de penal y asistió a Julián Alvarez para el 3 a 0 luego de una jugada individual extraordinaria.

Leo tuvo una jornada soñada ante Croacia para llegar a su segunda final mundialista. (Foto: Getty).

Francia – Mundial 2022

Sin lugar a dudas, el 18 de diciembre de 2022, Lionel Andrés Messi vivió la jornada más especial de su vida futbolística. Argentina fue campeón del mundo tras derrotar por penales a Francia. Como era de esperar, el astro fue la gran figura del partido tras marcar dos goles en tiempo regular, además de su penal en la tanda. El fútbol fue justo y Lionel Messi tuvo la Copa del Mundo que tanto buscó.

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La Pulga marca el tercero ante Francia en el Lusail. (Foto: Getty).

Inglaterra – Mundial 2026

Pocos partidos en la historia de la Selección Argentina se vivieron con tanta expectativa como la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. En Atlanta se jugó mucho más que un encuentro de fútbol. Messi se puso el equipo al hombro cuando el resultado era adverso y fue determinante para darlo vuelta con una asistencia sublime a Lautaro Martínez.

Messi ante Inglaterra en la victoria por 2 a 1. (Foto: Getty).