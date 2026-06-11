Gianni Infantino sobre los hinchas argentinos en Qatar 2022: ”Fue fantástico”

El presidente de la FIFA se refirió al espectáculo que brindaron los hinchas argentinos durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Gianni Infantino brindó una conferencia de prensa este miércoles 10 de junio en el Estadio Azteca, en la previa del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí habló de varios temas relacionados con la competencia, incluido el color de las tribunas, en las que, como se sabe, los hinchas argentinos son los que más aporte hacen en ese sentido.

Y a propósito del clima con el que cuenta cada partido de la Selección Argentina, el presidente de la FIFA rememoró lo que fue el apoyo para los dirigidos por Lionel Scaloni durante el Mundial anterior: ”En Qatar me acuerdo que 2 horas después de los partidos todavía estaban 20 mil o 30 mil hinchas argentinos en el estadio cantando muchachos. Fue fantástico”.

Asimismo, resaltó el papel de los espectadores y también hizo una mención especial a las hinchadas de los clubes más grandes de la Argentina que participaron del Mundial de Clubes que se disputó en 2025 en los Estados Unidos: ”La afición en un Mundial es algo espectacular. Lo hemos vivido el año pasado en el Mundial de Clubes con los aficionados de River y de Boca”.

Por otro lado, siguiendo con las cuestiones relacionados con la Celeste y Blanca, Gianni Infantino también habló de la sexta participación de Lionel Messi en la competencia global: “Que Leo Messi juegue en esta Copa del Mundo es, por supuesto, algo bueno y muy importante para Argentina. Y es muy importante para todas las personas que aman el fútbol y también para la Copa del Mundo. Y lo mismo aplica a todos los otros grandes jugadores, no sé… Ronaldo, Mbappé, Dembélé, Haaland, Yamal… todos”.

INFANTINO A OLÉ: EL RECUERDO DE LA GENTE CANTANDO "MUCHACHOS…" 🤩🇦🇷



🎙️ Diego Macias pic.twitter.com/bXfDHaoHb8 — Diario Olé (@DiarioOle) June 10, 2026

El reconocimiento de Gianni Infantino para Enrique Macaya Marquez

Enrique Macaya Márquez, eminencia del periodismo deportivo argentino, cubrirá en Estados Unidos, México y Canadá 2026 su Copa del Mundo número 18. Semejante experiencia no pasó por alto para Gianni Infantino que hizo una mención especial para el periodista argentino en la conferencia de prensa que encabezó en el Estadio Azteca.

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”Enrique Macaya Márquez de Argentina, un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en el 1958. Es increíble, querido Enrique no está con nosotros hoy, pero va a estar en el Mundial así que un gran abrazo de parte de todos nosotros”.

En síntesis

_Gianni Infantino brindó una conferencia de prensa en la previa del inicio del Mundial 2026.

_El presidente de la FIFA destacó el color que aportó la hinchada argentina a Qatar 2022.

_Infantino dijo que la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 es importante para Argentina y para todos los amantes del fútbol.