Los dos jugadores de Argentina que deberán cuidarse vs. Jordania para no perderse los dieciseisavos de final del Mundial por acumulación de amarillas

Más allá de la clasificación y el primer lugar del grupo asegurado, el equipo de Scaloni deberá tomar algunos recaudos de cara al cierre de la primera fase.

La Selección Argentina hizo los deberes para llegar a la última fecha de la fase de grupos con la tranquilidad no solo de estar ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial, sino también de haberlo hecho sin poner en riesgo la primera posición de su zona.

Así y todo, el partido del próximo sábado 27 de junio ante Jordania, selección que todavía no cosechó puntos, sigue presentando algunos condicionantes de cuidado, relacionados al desgaste de los futbolistas y también a la acumulación de tarjetas amarillas.

Tras finalizar con ficha limpia el duelo ante Argelia, Argentina terminó con Leandro Paredes y Facundo Medina amonestados el segundo de sus compromisos, ante Austria. Si cualquiera de estos dos futbolistas, o ambos, ve una tarjeta amarilla en el cierre de la fase de grupos, no podrá jugar dieciseisavos de final por tener que cumplir con una fecha de suspensión.

Una vez superado ese partido, previo al inicio de la fase de playoffs, esas tarjetas amarillas se limpiarán y todos los futbolistas volverán a cero, incluso los que sean amonestados por primera vez en ese tercer partido. La segunda instancia en que se borrarán las tarjetas amarillas será a partir de cuartos de final.

Facundo Medina le dio garantías a Scaloni en el lateral izquierdo.

En relación a los amonestados de Argentina, se especula con que Facundo Medina sea suplente para dejar su lugar en el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico. En cambio, hay chances de que Leandro Paredes sea titular por primera vez en el certamen.

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¿A quiénes cuidar desde lo físico?

Sin estar en riesgo la clasificación a dieciseisavos de final como líder del Grupo J, hay futbolistas a los que el cuerpo técnico no querrá exigir desde lo físico y en ese sentido todas las miradas apuntan a Lionel Messi, autor de los cinco goles del equipo en la Copa del Mundo, que no encontrará mejor momento para recuperar energías, aunque se sabe de su deseo de disputar todos los partidos.

Entre los que todavía no están al cien por ciento desde lo físico, también habrá que estar atento a Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Julián Álvarez. También habrá que evaluar la evolución de Cuti Romero, que dejó con molestias el duelo ante Austria y bien podría ni siquiera sumar minutos ante Jordania.

¿Dónde y a qué hora juega Argentina vs. Jordania?

El partido entre las selecciones de Argentina y Jordania en el cierre del Grupo J tendrá lugar el sábado 27 de junio desde las 23.00 en el AT&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas. En el mismo horario se enfrentarán Austria vs. Argelia en Kansas City.

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