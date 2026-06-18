Mauricio Pochettino, sincero: ”Me gustaría más cruzarme con España que con Argentina”

El entrenador de Estados Unidos se refirió al nivel de Lionel Messi y del combinado albiceleste tras su debut en el Mundial frente a Argelia.

La primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 confirmó a la Selección Argentina como uno de los candidatos para llegar a la Final que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey.

Pero más que la Albiceleste, el que volvió a trascender fue Lionel Messi, quien parece ser el único de los mortales al que no le hace mella el paso del tiempo, porque con su triplete ante Argelia primero demostró estar más vigente que nunca y después, como si fuera poco, se convirtió en el máximo goleador en la historia del Mundial.

El que se refirió a la gran performance de Leo fue Mauricio Pochettino, en una conversación que mantuvo con Partidazo Cope: ”Messi es de otro planeta, es imposible. Cualquier comparación, cualquier metáfora que utilicemos, palabras para describirlo no sería justo. Es increíble verlo”.

Por otro lado, también destacó el funcionamiento de la Selección Argentina en general: ”Es increíble ver a la campeona del mundo con jugadores, con cuerpo técnico, ver a la afición… Es el único partido que se escuchaba más a la gente que a la transmisión de los comentaristas”.

Mauricio Pochettino en el debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

Para cerrar, Pochettino apuntó una vez mas a Argentina como la candidata para el título: ”Argentina es el rival a batir, es la favorita. Ayer lo mostró en el primer partido que siempre es difícil. ¿Enfrentar a Argentina o España? Sería una buena señal para nosotros. Ahora, me gustaría más cruzarme con España que con Argentina por un tema emocional. Cruzarme con Argentina y pelearnos a ver quién sigue. Cualquiera de las dos firmo ya”.

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El cronograma de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

Luego del contundente debut con victoria 3 a 0 sobre Argelia en Kansas City, la Selección Argentina ya se enfoca en los dos compromisos restantes para cerrar el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni volverá al ruedo el próximo lunes 22 de junio frente a Austria. Posteriormente, completará su participación en la primera etapa el sábado 27 de junio cuando se mida ante Jordania, sellando así el orden definitivo de una zona que lo tiene como el máximo favorito a avanzar como líder hacia los dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones del Grupo J de la Copa del Mundo 2026

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En síntesis