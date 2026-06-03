Nico Paz anticipó si continuará en la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026

El joven que fue convocado por Lionel Scaloni está en duda para su primera cita mundialista tras una molestia en la rodilla.

A lo largo de los últimos días, se puso en duda la continuidad de Nico Paz en la Selección Argentina, que este sábado disputará el primero de los dos amistosos que tendrán en la antesala al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ante Honduras e Islandia.

El futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife, de padres argentinos, fue citado a su primera Copa del Mundo, pero una molestia en la rodilla generó que se pierda el último partido de Como 1907 en la temporada de la Serie A. A raíz de ello, a BOLAVIP le confirmaron que está realizando un tratamiento para recuperarse a tiempo.

Mientras en la Albiceleste se preparan para el debut mundialista ante Argelia, hubo un posteo de Paz en el que, no colo ractificó la información de este medio, sino que despejó las dudas de los hinchas. Una foto suya en plena práctica, acompañada de un pequeño texto, bastó para aliviar a los fanáticos: “Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar”, escribió el ex Real Madrid.

Si todo transcurre en los plazos estipulados por los médicos del seleccionado nacional, podrá estar a disposición de Scaloni para el primer juego mundialista, que está programado para el martes 16 de junio a las 22.00 horas de Argentina.

La publicación que Nico Paz hizo en Instagram.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vs. Argelia : martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.

: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium. Argentina vs. Austria : lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium. Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

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