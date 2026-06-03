El valor de mercado con el que llegarán los jugadores de la Selección Argentina al Mundial 2026

La confirmación de la lista de los 26 jugadores de cada uno de los participantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 permite calcular cuáles son los seleccionados que reúnen la mayor cotización de mercado. Y entre los que más suman se encuentra la Selección Argentina con un monto aproximado de 817 millones de euros.

Los dos que más aportan, y que por consiguiente son los que mejor tasación exhiben en la actualidad, son Enzo Fernández y Julián Alvarez, ambos con 90 millones, de acuerdo al sitio especializado en la materia Transfermarkt. Y detrás de los futbolistas del Chelsea y del Atlético de Madrid, bien cerca, asoma Lautaro Martínez con 85 millones.

Hasta hace muy poco, el que se codeaba con los ex River y el ex Racing era Alexis Mac Allister. Sin embargo, luego de una campaña irregular en el Liverpool su valor descendió de 90 a 70 millones. De este modo, fue superado por Nico Paz, que luego de una temporada brillante con el Como 1907, pegó el salto a los 80 millones.

Más atrás, cerrando el top ten de los jugadores de la Selección Argentina con mayor tasación, aparecen: Cristian Romero con 45 millones; Valentín Barco, Giuliano Simeone y Lisandro Martínez con 40; y por último Exequiel Palacios y José Manuel López con 25 cada uno.

Enzo Fernández y Julián Alvarez lideran la clasificación con 90 millones de euros cada uno. Getty Images.

Por su parte, Lionel Messi se mantiene en 15 millones, mientras que otras figuras de la Scaloneta como Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez y Leandro Paredes están un poco más abajo que el 10. El mediocampista del Inter Miami cuenta con un valor de 14 millones, el arquero del Aston Villa con 12 y el volante de Boca con 5.

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El valor de los planteles de las otras potencias que jugarán el Mundial 2026

La Selección Argentina se ubica en el séptimo lugar de los planteles participantes de la Copa del Mundo 2026 con mayor valor. Por encima tiene a: Francia con 1709 millones de euros, Inglaterra con 1.535, España con 1.523, Alemania con 1.174, Portugal 1.122 y Brasil 1.052.

En síntesis