El arquero albiceleste titular no dirá presente en el encuentro ante los de Centroamérica.

En el Kyle Field de Texas, este sábado desde las 21 horas de Argentina, la Selección pone primera en los preparativos de cara al Mundial 2026 y jugará uno de los dos amistosos previos a la contienda. El rival de turno será Honduras, en lo que será una prueba interesante para Lionel Scaloni y los jugadores albicelestes a exactamente diez días del debut mundialista ante Argelia.

El entrenador argentino pondrá un equipo alternativo, para probar variantes de cara al Mundial. Algunos puestos tendrán suplentes obligatorios por lesiones, como es el caso del arco. Es que el golero de esta jornada en Argentina será Juan Musso, ya que Emiliano Martínez no está en condiciones físicas de afrontar el compromiso.

El Dibu se encuentra en plena recuperación de su lesión en la mano y no jugará ninguno de los dos amistosos. Cabe destacar que su problema físico es una pequeña fractura en uno de sus dedos, que padeció en la previa de la final de la Europa League con el Aston Villa.

Bajo esas condiciones, el marplatense atajó ese encuentro el pasado 20 de mayo, se consagró campeón y no volvió a pisar un campo de juego, para dedicarse a fondo a la recuperación para el Mundial.

Dibu Martínez en la Selección Argentina

Si bien no está en condiciones de disputar los amistosos ante Honduras y ante Islandia, del próximo martes a las 22:00 de Argentina, Dibu Martínez llegará óptimo para el debut en la Copa del Mundo, que será en exactamente diez días.

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Cómo está Dibu Martínez de su lesión

Con el dedo inmovilizado a causa de la fractura que sufrió semanas atrás, el arquero argentino realiza entrenamientos diferenciados para estar de la mejor manera en cuanto a lo físico y no exigir la zona que está lastimada, ya que apunta a estar presente en el debut con Argelia.

Días atrás, cuando viajó rumbo a Estados Unidos para iniciar los entrenamientos, se lo vio con un vendaje aún más importante para proteger la zona. Con el correr de la semana el mismo se achicó y le permite realizar algunos entrenamientos con pelota y en el arco.

Para alivio de los argentinos, Dibu habló brevemente el pasado miércoles de pasada ante la prensa, ante quiénes confirmó que estará disponible para aquel primer partido oficial. “Muy bien. Llego, llego”, resumió rápidamente el arquero sobre cómo va su recuperación.

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La formación de Argentina para enfrentar a Honduras

La Albiceleste formaría con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026