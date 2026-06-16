Qué pasa si Argentina empata o pierde hoy vs. Argelia por el Mundial 2026

La Albiceleste quiere arrancar su participación mundialista con una victoria, algo que no consigue desde Brasil 2014.

Tras coronar en 2022, la Selección Argentina llegó al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas a quedarse con el título y debe comenzar a confirmarlo este mismo martes, enfrentando a Argelia por la fase de grupos.

El representativo africano sabe de complicaciones, y la Albiceleste pretenderá iniciar con el pie derecho su participación en un certamen con sede compartida. Claro que, en caso de no conseguirlo, el hecho de que en la presente edición avancen de ronda también los ocho mejores terceros haría menos apremiante la situación.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. Argelia?

Si Argentina gana vs. Argelia sumará tres puntos, confirmará cartel de candidata y quedará en la primera posición de su grupo, en solitario o compartida.

vs. Argelia sumará tres puntos, confirmará cartel de candidata y quedará en la primera posición de su grupo, en solitario o compartida. Si Argentina empata ante Argelia sumará un punto y deberá esperar al desenlace del otro partido de su zona para conocer su posición en el grupo.

ante Argelia sumará un punto y deberá esperar al desenlace del otro partido de su zona para conocer su posición en el grupo. Si Argentina pierde contra Argelia se quedará sin puntos y sufrirá un duro traspié en el debut.

Las probables formaciones de Argentina vs. Argelia

El seleccionado argentino, que conduce Lionel Scaloni, formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La Selección de Argelia podría salir a la cancha con Luca Zidane; Youcef Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri.

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