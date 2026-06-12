Con 27 años, el tucumano el disputará su segundo Mundial siendo una pieza consolidada en la Bundesliga y aspirando a tener mayor protagonismo en la Albiceleste.

Exequiel Palacios se prepara para vivir el Mundial 2026 con la Selección Argentina, consolidado como uno de los nombres fijos en la convocatoria de Lionel Scaloni. Volverá a decir presenta luego de consagrarse en Qatar, donde sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, esta vez se ilusiona con tener mayor protagonismo y asumir responsabilidades mayores en el mediocampo albiceleste.

Tras superar una exigente temporada en el Bayer Leverkusen, donde una compleja cirugía en el aductor lo marginó de las canchas durante cuatro meses, el volante surgido de River logró recuperar su plenitud física justo a tiempo. Tras esa muestra de resiliencia, extendió su vínculo contractual con el club hasta junio de 2030, ratificando su importancia como titular dentro del equipo.

Un joven Palacios durante su paso por las inferiores de River.

Dueño de un palmarés internacional que incluye la Copa América, la Finalíssima y la Copa del Mundo, “Pala” llega a este nuevo desafío, a priori, como una de las cartas fundamentales de recambio a las que el cuerpo técnico argentino recurre para darle piernas frescas al mediocampo.

Biografía y orígenes: ¿Dónde nació, quiénes son los padres y cuántos años tiene Exequiel Palacios?

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1998

Lugar de nacimiento: Famaillá, Tucumán, Argentina.

Edad actual: 27 años

Nombre de la madre: Mariela Rodríguez

Nombre del padre: Luis Palacios

Hermanos: No tiene

Palacios, cuando fue recibido en Tucumán tras ser campeón del Mundo en 2022 (La Gaceta de Tucumán).

Palacios nació en Famaillá, ciudad de la Provincia de Tucumán que cuenta con poco más de 22 mil habitantes. Sin embargo, desde pequeño se mudó a San Martín, en Buenos Aires, donde tuvo sus primeros cotactos con una pelota al defender la camiseta del Junta Vecinal de José Ingenieros hasta los ocho años. Luego, llegó el momento de mudarse al mítico Parque Chas, equipo que le sirvió de trampolín para llegar a River, el club de sus amores y en el que realizó todas las divisiones inferiores.

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Estadísticas y presente en Bayer Leverkusen

Partidos jugados: 185

Goles: 15

Asistencias: 17

Títulos: 2 (Bundesliga y Copa Alemana)

El camino de Exequiel Palacios en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 8 de septiembre de 2018 – Argentina 3-0 Guatemala – Amistoso internacional

8 de septiembre de 2018 – Argentina 3-0 Guatemala – Amistoso internacional Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 40

40 Goles marcados: 0

0 Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón)

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

En la consideración de Lionel Scaloni, Exequiel Palacios no parte inicialmente como un titular indiscutido del mediocampo, pero califica como la opción principal variante táctica del plantel. Su polifuncionalidad es lo que más seduce al entrenador, quien recientemente lo utilizó como volante central en los partidos amistosos previos al Mundial.

Esta nueva faceta le permite dar descanso a Leandro Paredes o Enzo Fernández, intentando ofrecer una salida limpia.Ante las complicaciones físicas que arrastra el volante de Boca de cara al debut en la Copa del Mundo contra Argelia, Palacios ganó terreno en la consideración.

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Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale: A partir de la base de datos del sitio especializado Transfermarkt, el volante argentiino tiene un cotización de mercado de 25 millones de euros. Registró su valor más alto hace dos años, cuado alcanzó los 45.000.000 de euros.

Salario: Con contrato vigente hasta mediados de 2030, el tucumano percibe 7,5 millones de euros brutos por temporada en el Bayer Leverkusen, según el sitio Fichajes.

Cláusula de rescisión: en la última firma de contrato, Palacios alcanzó un acuerdo con el Leverkusen en el que eliminó por completo cualquier disposición de salida unilateral. Es decir, no cuenta con cláusula de rescisión estipulada.

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Vida personal: familia y pareja de Palacios

En el plano personal, el mediocampista tucumano atraviesa un presente sentimental alejado de los flashes mediáticos. Tras protagonizar un escandaloso proceso de divorcio con su exesposa, Yésica Frías —con quien estuvo en pareja durante cinco años—, el futbolista decidió resguardar su intimidad.

Palacios junto a su pareja, Yamila Gaetano (@exepalaciosok).

Actualmente, Palacios se encuentra en pareja con la creadora de contenido digital Yamila Gaetano, a quien presentó oficialmente a mediados de 2024 tras la histórica consagración del Leverkusen en la Bundesliga. Aunque Yamila optó por mantener un bajo perfil y sus redes de manera privada para preservar la relación de las controversias externas, el mundo digital se convirtió en su principal sostén cotidiano en Europa, acompañándolo de cerca en cada paso de su carrera y en la antesala de este nuevo desafío mundialista.