Con 25 años, el surgido de River Plate afrontará su segunda cita mundialista con un trofeo bajo el brazo y una madurez prematura.

Por segunda vez en lo que va de su carrera, Enzo Fernández formará parte de la Selección Argentina en un Mundial. El mediocampista fue importante en la conquista de Qatar 2022, pero ahora tendrá un rol más protagónico en la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El volante de 25 años viene de completar otra destacada temporada con la camiseta de Chelsea, donde ya acumula dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes del mismo año. Además, lleva la cinta de capitán en los Blues.

Enzo Fernández en Chelsea. (Foto: Getty)

Gardelito fue el Golden Boy de Qatar 2022 y, durante el torneo, se ganó la titularidad contra todo pronóstico. Para la edición 2026, Enzo dejó atrás el papel de revelación para convertirse en uno de los pilares del mediocampo y de la creación de juego en el equipo de Lionel Scaloni.

Biografía y orígenes: ¿Dónde nació, quiénes son los padres y cuántos años tiene Enzo Fernández?

Fecha de nacimiento : 17 de enero de 2001.

: 17 de enero de 2001. Lugar de nacimiento : San Martín, Provincia de Buenos Aires.

: San Martín, Provincia de Buenos Aires. Edad actual : 25 años.

: 25 años. Nombre de la madre : Marta Arrazate.

: Marta Arrazate. Nombre del padre : Raúl Fernández.

: Raúl Fernández. Hermanos: Sebastián, Maximiliano, Rodrigo y Gonzalo.

Enzo Fernández en las inferiores de River. (Foto: Olé/Familia Fernández)

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Enzo Fernández nació el 17 de enero de 2001 en Villa Bonich, barrio del Partido de San Martín en la Provincia de Buenos Aires. Es el menor de 5 hermanos y comenzó a jugar desde pequeño en Club La Recova antes de pasar a las inferiores de River Plate.

Estadísticas y presente en Chelsea

Partidos jugados: 169.

169. Goles: 31.

31. Asistencias: 30.

30. Títulos: 2 (Conference League 2025 y Mundial de Clubes 2025).

El camino de Enzo Fernández en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 23 de septiembre de 2022 (Argentina 3-0 Honduras – Amistoso).

23 de septiembre de 2022 (Argentina 3-0 Honduras – Amistoso). Títulos ganados con la Mayor: 2 (Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024).

2 (Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024). Partidos jugados: 42.

42. Goles marcados: 6.

6. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

A diferencia del Mundial 2022, Enzo Fernández llega a la edición 2026 como una de las figuras absolutas de la Selección Argentina. Sus probados rendimientos en la última cita y su presente en Chelsea lo posicionan como un pilar en la consideración de Lionel Scaloni.

Todo apunta a que el de los Blues será uno de los titulares fijos desde el arranque en el esquema junto a Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Para buscar el bicampeonato, Fernández aportará su juego asociado y capacidad para crear en la ofensiva.

Cotización, contrato y valor de mercado de Enzo Fernández

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante de Chelsea tiene actualmente un valor de mercado de 90 millones de euros, posicionándose así como el segundo jugador más cotizado de la Selección Argentina, solo detrás de Julián Álvarez (100 millones).

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante de Chelsea tiene actualmente un valor de mercado de 90 millones de euros, posicionándose así como el segundo jugador más cotizado de la Selección Argentina, solo detrás de Julián Álvarez (100 millones). Salario: en Chelsea y según lo expresado por el sitio web Capology, Enzo Fernández percibe, entre salario bruto y bonus, 10,8 millones de euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en los londinenses hasta el 30 de junio de 2032.

en Chelsea y según lo expresado por el sitio web Capology, Enzo Fernández percibe, entre salario bruto y bonus, 10,8 millones de euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en los londinenses hasta el 30 de junio de 2032. Cláusula de rescisión: actualmente, Enzo Fernández tiene una cláusula de salida de nada más ni nada menos que 121 millones de euros en Chelsea.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Enzo Fernández

La familia de Enzo Fernández. (@Valucervantes)

Los caminos de Enzo Fernández y Valu Cervantes se cruzaron en 2018, durante la adolescencia de ambos y en Mar del Tuyú. Desde entonces construyeron una pareja que luego se convirtió en una carismática familia en las redes sociales.

Enzo y Valu llevan un total de 8 años de relación y ahora están acompañados en la vida por sus dos hijos: Olivia, de 6 años, y Benjamín, de 2.