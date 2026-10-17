Ratón Ayala elogió a Leonel Flores y su irrupción en la Selección Argentina: “Nos asombra”

El ayudante de Lionel Scaloni analizó el presente del juvenil que tardó apenas dos meses desde su debut en Boca hasta jugar en la Albiceleste.

Leonel Flores es la gran aparición en este segundo semestre del año. Debutó el 16 de julio en Boca y su magnífico nivel individual deslumbró a todos, a tal punto que solo tardó dos meses en jugar en la Selección Argentina. No conforme con su gran arranque de carrera profesional, mantiene su rendimiento y continúa generando peligro a base de gambetas.

Leonel Flores en la Selección Argentina. (Getty Images)

Sin ir más lejos, tuvo minutos en los tres amistosos internacionales que disputó la Albiceleste bajo las órdenes de Lionel Scaloni frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. A su vez, acumula 5 goles y 3 asistencias en 21 partidos con la camiseta del Xeneize, donde ya es titular indiscutido. En ese sentido, Roberto Ayala reveló cómo está considerado puertas adentro.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports Radio, fue contundente. “Nos asombra ver futbolistas con el desequilibrio de Leo Flores“, sentenció el Ratón, en nombre del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Inmediatamente después, agregó: “Estamos muy contentos con él. Esa clase de futbolistas siempre son bienvenidos para nosotros“.

Leonel Flores en la Selección Argentina. (Getty Images)

No conforme con esa importante declaración, reveló detalles sobre lo que ocurre fuera del campo de juego. “Tanto el Vasco como Leo (Scaloni) le han dicho que ahora es un futbolista de selección y que tiene que estar atento a muchas cuestiones de su vida“, confesó Ayala, en medio de un polémico video por el que Flores ya pidió perdón públicamente.

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Pocos segundos más tarde, se refirió a la nueva camada que pretende estar en la Albiceleste de cara al futuro. “Sabemos que hay material para seguir compitiendo y estando a la altura. Para nosotros, es un gran desafío poder reemplazar a Leo y seguir haciendo competitiva a la Selección Argentina“, reconoció el ayudante campo de Scaloni.

Leonel Flores en la Selección Argentina. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “En la selección no hay mucho tiempo y hay que rendir siempre, no es algo sencillo“, aseguró Ayala sin titubear durante la entrevista. Además, hizo una aclaración clave. “Todos soñamos con estar en la Selección Argentina y es difícil llegar ahí“, culminó su relato.