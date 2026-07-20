Lionel Scaloni nunca bajó del podio como DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni culminó su sexta competencia como entrenador de la Selección Argentina mayor. Fue este domingo 19 de julio con la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que perdió 1 a 0 con España (gol de Ferran Torres en el segundo tiempo de la prórroga) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

De esta manera, obtuvo un segundo puesto que confirma que nunca bajó del podio como estratega del combinado nacional. Su peor rendimiento fue el tercer puesto que obtuvo en la Copa América de Brasil 2019. Aquella vez cayó 2 a 0 con el elenco local en la Semifinal y después venció 2 a 1 a Chile y se quedó con la medalla de bronce.

Luego llegaría la seguidilla de vueltas olímpicas: título en la Copa América 2021 al vencer a Brasil 1 a 0 en la Final que se desarrolló en el Maracaná; conquista de la Finalissima contra Italia 3 a 0 en Wembley; consagración en Qatar 2022 al superar a Francia en el Lusail mediante los penales; y nuevamente el campeonato en la Copa América, en este caso gracias al 1 a 0 vs. Colombia en Miami por Estados Unidos en 2024.

En conclusión, el saldo a Lionel Scaloni, quien puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina (en la conferencia de prensa que brindó este domingo 19 de julio), hasta entonces le da altamente positivo: cuatro títulos, un subcampeonato y un tercer puesto.

Lionel Scaloni acumula 4 títulos, un subcampeonato y un tercer puesto como entrenador de la Selección Argentina. Getty Images.

Las declaraciones de Lionel Scaloni que instalaron la duda sobre su permanencia al frente de la Selección Argentina

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“Voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por darme la oportunidad de estar en este lugar. Hasta diciembre voy a estar y después seguramente corte”, comentó Lionel Scaloni, entre lágrimas, tras la Final del Mundial 2026.

Asimismo, agregó: “Es el lugar soñado para todos; hemos intentado hasta el último momento dar lo máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé. En mi vida pensé o pensamos con todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir, se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”.

En síntesis

Lionel Scaloni sumó cuatro títulos, un subcampeonato y un tercer puesto con Argentina.

sumó cuatro títulos, un subcampeonato y un tercer puesto con Argentina. 19 de julio: España derrotó 1-0 a Argentina en la Final del Mundial 2026.

España derrotó 1-0 a Argentina en la Final del Mundial 2026. Ferran Torres anotó el gol decisivo durante el segundo tiempo de la prórroga.