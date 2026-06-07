El defensor, que está a punto de sellar su incorporación al Tottenham, se mantiene alerta a una posible convocatoria en lugar del lesionado Leonardo Balerdi.

Tras el entrenamiento del viernes, en el que la Selección Argentina ultimó detalles para el amistoso de este sábado frente a Honduras en el Kyle Field de Texas (fue victoria 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone), se confirmó que Leonardo Balerdi sufrió un desgarro. Y tras los chequeos médicos que determinaron el grado de la lesión, el cuerpo técnico decidió desafectarlo de los planes para la Copa del Mundo 2026.

Ante esta situación desafortunada, surgieron dos nombres principales para reemplazar al zaguero del Olympique de Marsella en la nómina definitiva de la Albiceleste para el certamen ecuménico. Uno fue Lucas Martínez Quarta de River y el otro Marcos Senesi, que ya se despidió del Bournemouth para sumarse al Tottenham (será oficializado en la semana por el club londinense).

No obstante, entre estas dos alternativas, el que pareciera estar un paso adelante es el ex San Lorenzo por lo que fue su gran temporada en la Premier League. Y si bien de primera mano no quedó entre los 26, se mantiene expectante. Incluso en sus vacaciones en Ibiza en donde se está entrenando con una rutina especial para estar listo en caso de que llegue a sonarle el celular.

De lo contrario, Marcos Senesi continuará con sus días libres, para ya después presentarse en los Spurs, en donde iniciarán la pretemporada el viernes 10 de julio (9 días antes de que finalice la Copa Mundial) bajo las órdenes del entrenador italiano Roberto De Zerbi.

Marcos Senesi entrenándose mientras espera la señal de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni avisó que tomarán una decisión el martes post Islandia

Luego del partido amistoso de la Selección Argentina con Honduras, Lionel Scaloni fue consultado en conferencia de prensa sobre el reemplazante de Leonardo Balerdi. Al respecto, aclaró que no necesariamente utilizará el cupo que inevitablemente quedó libre con un futbolista con características defensivas.

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”Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores. Capaz esa decisión por el Flaco (Balerdi) no pasa solo por un central. Vamos a esperar y sacar conclusiones con lo que el equipo necesite. No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes con Islandia para ver cómo está el resto de los chicos”, declaró el entrenador.

En síntesis