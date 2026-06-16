Por qué no juega Riyad Mahrez en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La figura de los Zorros del Desierto no forma parte de los once titulares en el duelo contra la Albiceleste en Kansas.

En medio de la expectativa por el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, una de las grandes sorpresas apareció apenas se conoció la formación del conjunto africano. Y es que Riyad Mahrez, capitán y máxima figura del equipo, no forma parte del once titular elegido por Vladimir Petkovic para enfrentar a la Albiceleste.

Lo más llamativo de la decisión es que la ausencia del experimentado extremo derecho no responde a una lesión ni a un problema físico, sino que se debe a una mera decisión táctica del cuerpo técnico, que apostó por modificar algunas piezas en el ataque para el estreno mundialista. De esta manera, Mahrez comienza el encuentro en el banco de suplentes, aguardando por una oportunidad para ingresar durante el desarrollo del partido.

El futbolista del Al-Ahli venía sumando minutos con normalidad en la preparación previa al torneo. De hecho, fue titular y disputó 45 minutos en los amistosos ante Países Bajos y Bolivia, encuentros que terminaron con victorias argelinas por 1-0 y 4-0, respectivamente. Al responder con normalidad a la exigencia, todo hacía creer que el capitán formaría parte de la base titular durante la Copa del Mundo.

Ante esta decisión, en la banda derecha dice presente Anis Hadj Moussa, extremo de 24 años que milita en el Feyenoord y que atraviesa un gran momento personal. El atacante fue el autor del gol agónico que le dio el triunfo a Argelia frente a Países Bajos y también se anotó en la goleada contra Bolivia. Con ese presente como respaldo, Petkovic le dio una oportunidad de oro para estar desde el arranque en un partido clave, siendo dueño del puesto que suele ocupar la figura del equipo desde hace años.

Anis Hadj Moussa será titular en Argelia, ocupando la habitual posición de Mahrez (Getty Images).

La formación de Argelia para enfrentar a Argentina

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaïbi; Ibrahim Maza; Anis Hadj Moussa; Amine Gouiri.