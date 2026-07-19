Rosario Central evitó incluir a Messi en su mensaje de agradecimiento a la Selección Argentina: “Sacaron al capitán”

El club rosarino eligió una foto de la Albiceleste en la que no aparece el astro y los usuarios especularon al respecto.

La Selección Argentina cayó ante España en la final del Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Estados Unidos. Ferran Torres marcó el único gol de último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, al menos en el evento de la FIFA.

A pesar de la derrota, el mundo del fútbol valora el subcampeonato de los dirigidos por Lionel Scaloni. Argentina peleó por retener la corona en el campo y, aunque se vio ampliamente superado en la final, dejó una buena imagen general por su rendimiento a lo largo del torneo.

En ese contexto, al igual que otros clubes, Rosario Central publicó un mensaje de agradecimiento para los jugadores argentinos. A pesar de ello, hubo un detalle que no pasó para nada desapercibido: no está Messi entre los futbolistas que figuran en la foto.

El astro argentino pasó por las inferiores de Newell’s Old Boys y es hincha reconocido del club. Por esa conexión, los hinchas comenzaron a especular con que había sido recortado de la foto, pero la realidad es diferente.

Es que Rosario Central eligió la foto de la previa de un partido en el que Messi no fue titular. El único en el que no fue titular. Fue ante Jordania, en fase de grupos, la Pulga entró en el complemento y marcó un gol, pero no estuvo entre los titulares al momento de los himnos.

Publicidad

“¡Sacaron al capitan de la foto!”, comentó uno de los usuarios. Otro, en cambio, apuntó: “Son pateticos con elegir una foto que no representa al equipo para no poner a Messi”.

Publicidad

Datos clave