La Selección Argentina tuvo el primero de los dos partidos que pautó en la fecha FIFA de junio como preparación para lo que será su defensa del título que obtuvo en Qatar en 2022 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (debutará el próximo martes 16 en Kansas City frente a Argelia).

Fue ante Honduras en el Kyle Field de Texas. Ganó 2 a 0 con tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. No obstante, el resultado fue algo sumamente anecdótico, puesto que la principal intención de Lionel Scaloni era la de rotar para probar jugadores y ajustar ciertas cuestiones físicas y futbolísticas.

De hecho, entre los que tuvieron participación hubo cuatro futbolistas que hicieron su debut en el combinado nacional. Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Tomás Aranda (Boca) y Joaquín Freitas (River). Y al respecto, el entrenador albiceleste hizo referencia en la conferencia de prensa posterior al compromiso con el conjunto centroamericano.

“Esta noche me gustaron todos, me generan ilusión. Solo me faltó que juegue Ovando, pero ya no teníamos más cambios, péro tanto Beltrán, como Aranda y Freitas son chicos que venimos siguiendo, nos ha encantado su manera de entrenarse y nos pueden aportar cosas”, señaló Lionel Scaloni.

Además, puntualmente sobre el juvenil de Boca comentó: ”Aranda tiene potrero, quiere la pelota, no sé si lo vieron que entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije sacate el chicle, porque entrena comiendo chicle, está tan tranquilo, se siente tan bien, está tan cómodo que es un chico que juega muy bien”.

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Mientras que del arquero de River, el oriundo de Pujato expresó: ”A Santi lo conocemos porque lo hemos tenido como sparring y hoy ya es una realidad”.

Lionel Scaloni quedó conforme con la producción de la Selección Argentina frente a Honduras

“El partido fue positivo. Lo sacamos adelante ante un buen rival y con la dificultad que conlleva sabiendo que se están jugando estar en la Copa del Mundo, pero salimos a jugar y no hay otra cosa que brindarse al máximo y lo hicimos. Se notó que intentamos hacer nuestro juego y estoy contento porque pudimos darle minutos a todos”, analizó Scaloni en conferencia de prensa.

En síntesis

El entrenador Lionel Scaloni destacó el debut de cuatro futbolistas en la Selección Argentina.

destacó el debut de cuatro futbolistas en la Selección Argentina. Argentina venció 2 a 0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Los futbolistas Beltrán, Capaldo, Aranda y Freitas debutaron oficialmente en el combinado nacional.