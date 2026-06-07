¿Quiénes son los jugadores de Argentina que pueden quedar afuera de la lista del Mundial?

Tras la baja de Leonardo Balerdi, Lionel Scaloni advirtió con la posibilidad de que haya más cambios en la lista definitiva de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026.

La primera semana de concentración de la Selección Argentina en los Estados Unidos dejó a un primer caído de la lista que la AFA presentó a fines de mayo a la FIFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de Leonardo Balerdi, defensor del Olympique de Marsella que sufrió un desgarro en el entrenamiento del viernes.

“Ayer cuando me senté en la rueda de prensa teníamos la esperanza de que no fuera lo que todos pensábamos y al final se confirmó que Balerdi tiene un problema en el sóleo. Tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para poder ayudarnos en la fase de grupos. Era muy arriesgado”, comentó, con notorio pesar, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa posterior a la victoria 2 a 0 sobre Honduras este sábado.

Y en esa misma línea, el entrenador de la Selección Argentina advirtió con la posibilidad de verse obligado a realizar más cambios en la antesala al debut con Argelia en Kansas City: ”Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores. Capaz esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar y sacar conclusiones con lo que el equipo necesite. No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes con Islandia para ver cómo está el resto de los chicos”.

Con este panorama, hay principalmente 6 futbolistas que le quitan el sueño a Lionel Scaloni: Dibu Martínez (fractura en el dedo anular de su mano derecha), Gonzalo Montiel (desgarro), Nahuel Molina (desgarro), Leandro Paredes (sobrecarga muscular), Nico Paz (microfractura en la rodilla derecha) y Julián Alvarez (esguince de tobillo).

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🎙️Lionel Scaloni en conferencia: “Ayer teníamos la esperanza de que Leo Balerdi no estuviera lesionado, pero lamentablemente se confirmó y tuvimos que darlo de baja. Lo hicimos con todo el dolor del mundo”. pic.twitter.com/feEH2IxRrq — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 7, 2026

En el caso del Dibu, no será apartado, pero puede que no llegue en condiciones ideales al estreno con Argelia. En tanto que con Molina, puertas adentro confían en que podrá responder a las exigencias que tiene estipulado el cuerpo técnico para la semana que está por comenzar.

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Luego, con Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Alvarez, habrá algo más de tolerancia, pero también hay cierto temor porque son concretas las chances de que no estén al 100 por ciento el próximo 16 de junio. En tanto que Gonzalo Montiel, si no muestra una mejora considerable en las próximas horas, puede perderse el Mundial.

Argentina se enfrentará a Islandia este martes

La Selección Argentina tendrá su último ensayo contra Islandia este martes 9 de junio desde las 21:30 horas en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama. Luego de este encuentro, el combinado nacional volverá a Kansas para ya diagramar su debut en la Copa del Mundo ante Argelia.

En síntesis

El defensor Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo y fue dado de baja.

sufrió un desgarro en el sóleo y fue dado de baja. El entrenador Lionel Scaloni advirtió posibles cambios en la lista por futbolistas lesionados.

advirtió posibles cambios en la lista por futbolistas lesionados. Argentina enfrentará a Islandia este martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium.