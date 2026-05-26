Enzo Fernández palpitó su segundo Mundial con la Selección Argentina: “Lo tomo de otra manera”

El volante de Chelsea habló luego de su llegada al país para sumarse a los entrenamientos comandados por Scaloni.

Tras finalizar la temporada con Chelsea, en la que no lograron clasificar a competencias internacionales, Enzo Fernández viajó a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina de cara al recorte final de la lista para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

En su llegada al aeropuerto, el volante de 25 años habló con ESPN, en donde se mostró expectante por la lista definitiva, así como también se refirió a su presente luego de una buena temporada con el elenco inglés, en la que fue titular y uno de los capitanes del equipo.

“Estamos con mucha expectativa y muy contento de estar en el país”, fueron las primeras palabras del futbolista surgido de las divisiones inferiores de River. “Me encantaría ver la lista y ver mi nombre ahí”, siguió sobre la ansiedad por conocer la lista final de Scaloni.

Por otro lado, fue consultado por cómo llega a este Mundial y su momento personal en la última temporada: “En lo personal me encuentro bien, lo tomo de otra manera, mucho más grande y maduro. Lo quiero disfrutar al máximo y dar lo mejor“, afirmó.

Para cerrar, fue consultado por la lesión de Lionel Messi, quien salió con una molestia en el isquiotibial en la victoria de Inter Miami ante Philadelphia Union por 6 a 4 en la última fecha de la MLS. “No hablé con Messi por su lesión”, contó al respecto Enzo, previo a su salida del aeropuerto.

"TOMO ESTE MUNDIAL DE OTRA MANERA, MÁS GRANDE, MÁS MADURO…", dijo Enzo Fernández en su llegada al país para sumarse a los entrenamientos con la Selección Argentina.



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eUm9uzs638 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 26, 2026

Publicidad

Los números de Enzo Fernández en la temporada

Durante la temporada 2025/26, el volante argentino de 25 años disputó un total de 54 partidos, en los que convirtió 15 goles y aportó 7 asistencias. Además recibió 14 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 4379 minutos en cancha.

Datos claves