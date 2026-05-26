La Araña se refirió a la difícil tarea que tendrá la Albiceleste para defender el título que obtuvo en Qatar 2022. Además, también habló de la competencia que tiene con Lautaro Martínez por un lugar en los once de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina se aproxima a lo que será la defensa del título que obtuvo en Qatar 2022, al vencer a Francia en la Final en el Estadio Lusail. En este caso, buscará repetir en la edición que se desarrollará entre el 11 de junio (México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca) y el 19 de julio (Final en el MetLife de Nueva Jersey) en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ante semejante tarea, el que se refirió fue Julián Alvarez, una de las piezas claves del ciclo y a su vez del esquema de Lionel Scaloni, en una conversación que mantuvo con el sitio oficial de la FIFA: ”Como argentino la ilusión siempre está. Siempre pensamos en ser campeones así que no va a ser de otra forma, queremos llegar a la Final”.

No obstante, la experiencia que adquirió en la competencia en Qatar le permite entender que volver a levantar el trofeo no será algo sencillo de conseguir: ”Sabemos que no es fácil, que es un Mundial y que los detalles cuentan mucho y que puede pasar cualquier cosa. Pero estamos preparándonos de la mejor forma. Paso a paso”.

Por otro lado, en cuanto a su competencia con Lautaro Martínez, la Araña comentó: ”Competimos y compartimos dentro de la cancha. Pero es un placer, cuando hemos jugado juntos lo hemos hecho muy bien y cuando le toca a uno o al otro lo importante es que todos queremos lo mejor para la Selección Argentina, para sumar”.

Para cerrar, aclaró que el duelo con el delantero del Inter de Milán es lo que le permite estar a la altura de la Selección Argentina: ”Y también esa competencia interna hace que el otro crezca y que sea mejor cada día. Siempre ha pasado en todos los equipos que cuando hay tanta competencia interna y sana hace que todos crezcamos más”.

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El cronograma de Argentina en la Copa del Mundo 2026

La selección de Argentina encabeza el Grupo J del Mundial 2026. Iniciará la defensa de su título el martes 16 de junio enfrentando a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, el combinado dirigido por Lionel Scaloni se trasladará a Texas para jugar sus dos partidos restantes en el AT&T Stadium de Dallas: el primero será el lunes 22 de junio ante Austria, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio midiéndose frente a Jordania, buscando asegurar su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

En síntesis