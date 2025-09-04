La advertencia de Luis De La Fuente a Argentina de cara a la Finalissima y al Mundial 2026

La Selección de España es en la actualidad uno de los máximos candidatos para ser campeón en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por el hecho de que es el actual campeón de la Euro y subcampeón de la Liga de las Naciones de la UEFA. No obstante, todavía tiene que ganarse el derecho a competir en el certamen que se disputará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene.

Será mediante las Eliminatorias, que en el caso de la Roja comenzarán en la presente fecha FIFA de septiembre. De hecho, dependiendo de cómo le vaya (si clasifica directamente al Mundial o si queda sin ninguna chance), tendrá disponibilidad para disputar la Finalissima en marzo contra la Selección Argentina (con sede todavía sin determinar).

Y al respecto de lo que se le avecina al combinado español, el que se refirió fue se entrenador, Luis De La Fuente, en la conferencia de prensa previa al encuentro que deberán afrontar con Bulgaria este jueves en el Estadio Nacional Vasil Levski, ubicado en la ciudad de Sofia: ”Nuestra obligación es ganarlo todo y queremos ganarlo todo”.

Asimismo, con plena consciencia de que debe empezar con el pie derecho para sostener su reputación en el Viejo Continente, el estratega del elenco nacional de la Península Ibérica, manifestó: ”Es un partido muy importante. Hay que empezar bien, tenemos enfrente a un rival muy difícil y sabemos la altura de la temporada en la que estamos y que a los futbolistas todavía les falta ese punto de finura. Auguro un partido muy difícil, muy intenso, que va a exigir lo mejor de nosotros”.

Por otro lado, De La Fuente remarcó las diferencias con la Selección de España de Vicente del Bosque, campeón del Mundo en Sudáfrica 2010: ”Los tiempos cambian. Los futbolistas que ha citado eran de los mejores del mundo. Son ciclos que suceden en todos los países. Es un país que tiene talento. Hay futbolistas jóvenes con talento, con calidad, y hay que apostar por ellos. Es difícil repetir los éxitos de aquella selección tan brillante”.

Luis De La Fuente se refirió a las falencia ofensivas

La Selección de España sufrió 14 goles en sus últimos 6 encuentros, lo que no deja de ser un llamado de atención, a pesar de la gran contundencia ofensiva. Sobre este aspecto, Luis De La Fuente apuntó: ”Mientras marquemos más goles de los que nos meten, eso te garantiza ganar los partidos, pero hay que mejorar en esa faceta. Han sido partidos complicados en los que no hemos podido mantener esa seguridad que teníamos antes, pero en la faceta ofensiva hemos marcado muchos goles. Hay que intentar mantener el equilibrio, pero nuestro fútbol es de ataque, ataque y más ataque. Eso provoca que se generen más espacios. Me preocuparía más si no fuésemos capaces de ser contundentes en área rival, que de momento estamos siéndolo”.

Publicidad

Publicidad

Luis De La Fuente y un nuevo elogio para Lamine Yamal

”A Lamine le conocí con 16 años. Hay que acompañarle, educarle, formarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Es un chico muy maduro, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle”, señaló el entrenador de España en referencia con uno de los principales pilares de su plantel.

ver también Carlo Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar: ”Sé el problema que ha tenido”