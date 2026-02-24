Es tendencia:
Venta de entradas para la Finalissima Argentina vs. España en Qatar: precios y cómo comprarlas

Salieron a la venta las localidades para el esperado duelo que enfrentará a la Selección de Lionel Scaloni ante los de Luis de la Fuente en el Estadio Lusail de Doha.

Por Pablo Rodríguez Denis

Messi y Yamal serán las grandes atracciones del duelo en Doha.
© IA GeminiMessi y Yamal serán las grandes atracciones del duelo en Doha.

En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, el plato fuerte de la previa se dará en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, el próximo viernes 27 de marzo. Allí, la Selección Argentina y su par de España se enfrentarán en una Finalissima que pondrá cara a cara a los dos mejores equipos del mundo y que formará parte del Qatar Football Festival.

Argentina, último campeón de la Copa América 2024, tendrá enfrente a España, ganador de la Eurocopa del mismo año, en uno de los encuentros más esperados de los últimos tiempos. El equipo de Lionel Scaloni, además, es el campeón defensor de la Finalissima, trofeo que le ganó a Italia en junio de 2022 en Wembley.

La expectativa de los fanáticos del fútbol en todo el mundo es total y es por eso que se espera un lleno total en el Estadio Lusail, escenario que se volvió mítico para una Selección Argentina que allí se bordó la tercera estrella mundial y le puso fin a una sequía de 36 años títulos en Copas del Mundo.

Entradas para la Finalissima 2026 entre Argentina y España

Este miércoles 25 de febrero, desde las 21 de Doha (15 de Argentina), estarán disponibles las localidades para la Finalissima, con precios que van entre 50 dólares aproximadamente (200 QAR) hasta los 330 dólares (1200 QAR).

Las entradas para Argentina-España y para todos los otros amistosos que tendrán lugar esa semana en Doha, se podrán conseguir exclusivamente en www.roadtoqatar.qa.

A qué hora se juega Argentina vs. España por la Finalissima 2026

El duelo entre argentinos y españoles se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 21, hora local (15 de Argentina), en el Estadio Lusail de Qatar.

El flyer oficial de la Finalissima dentro del Qatar Football Festival 2026 (Foto: @roadtoqatar)

El otro partido que Argentina jugará en Qatar

Luego de la Finalissima, el plato fuerte, la Selección Argentina disputará un segundo encuentro en el Estadio Lusail. Será el martes 31 de marzo y frente a Qatar, equipo anfitrión.

Tanto la Finalissima como el amistoso con Qatar formará parte del Qatar Football Festival 2026, una serie de partidos que se llevarán a cabo en tierras qataríes y que también involucrarán a otras selecciones como Egipto, Arabia Saudita y Serbia.

El duelo ante Qatar, hasta ahora, es el último confirmado de Argentina antes del Mundial (Foto: @roadtoqatar)

El cronograma de partidos del Qatar Football Festival 2026

FechaPartidoEstadio
Jueves 26 de marzoEgipto vs. Arabia SauditaEstadio Ahmad bin Ali
Jueves 26 de marzoQatar vs. SerbiaEstadio Jassim bin Hamad
Viernes 27 de marzoArgentina vs. España (Finalissima)Estadio Lusail
Lunes 30 de marzoEgipto vs. EspañaEstadio Lusail
Lunes 30 de marzoArabia Saudita vs. SerbiaEstadio Jassim bin Hamad
Martes 31 de marzoQatar vs. ArgentinaEstadio Lusail
El cronograma de todos los partidos del Qatar Football Festival 2026.

DATOS CLAVE

  • Argentina y España jugarán la Finalissima el 27 de marzo en el Estadio Lusail.
  • La Selección Argentina enfrentará a Qatar el 31 de marzo en el mismo estadio.

Pablo Rodríguez Denis
Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

ggrova
German García Grova

La cronología de las últimas horas de Marcelo Gallardo como DT de River

