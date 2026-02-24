En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, el plato fuerte de la previa se dará en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, el próximo viernes 27 de marzo. Allí, la Selección Argentina y su par de España se enfrentarán en una Finalissima que pondrá cara a cara a los dos mejores equipos del mundo y que formará parte del Qatar Football Festival.

Argentina, último campeón de la Copa América 2024, tendrá enfrente a España, ganador de la Eurocopa del mismo año, en uno de los encuentros más esperados de los últimos tiempos. El equipo de Lionel Scaloni, además, es el campeón defensor de la Finalissima, trofeo que le ganó a Italia en junio de 2022 en Wembley.

La expectativa de los fanáticos del fútbol en todo el mundo es total y es por eso que se espera un lleno total en el Estadio Lusail, escenario que se volvió mítico para una Selección Argentina que allí se bordó la tercera estrella mundial y le puso fin a una sequía de 36 años títulos en Copas del Mundo.

Entradas para la Finalissima 2026 entre Argentina y España

Este miércoles 25 de febrero, desde las 21 de Doha (15 de Argentina), estarán disponibles las localidades para la Finalissima, con precios que van entre 50 dólares aproximadamente (200 QAR) hasta los 330 dólares (1200 QAR).

Las entradas para Argentina-España y para todos los otros amistosos que tendrán lugar esa semana en Doha, se podrán conseguir exclusivamente en www.roadtoqatar.qa.

A qué hora se juega Argentina vs. España por la Finalissima 2026

El duelo entre argentinos y españoles se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 21, hora local (15 de Argentina), en el Estadio Lusail de Qatar.

El flyer oficial de la Finalissima dentro del Qatar Football Festival 2026 (Foto: @roadtoqatar)

El otro partido que Argentina jugará en Qatar

Luego de la Finalissima, el plato fuerte, la Selección Argentina disputará un segundo encuentro en el Estadio Lusail. Será el martes 31 de marzo y frente a Qatar, equipo anfitrión.

Tanto la Finalissima como el amistoso con Qatar formará parte del Qatar Football Festival 2026, una serie de partidos que se llevarán a cabo en tierras qataríes y que también involucrarán a otras selecciones como Egipto, Arabia Saudita y Serbia.

El duelo ante Qatar, hasta ahora, es el último confirmado de Argentina antes del Mundial (Foto: @roadtoqatar)

El cronograma de partidos del Qatar Football Festival 2026

Fecha Partido Estadio Jueves 26 de marzo Egipto vs. Arabia Saudita Estadio Ahmad bin Ali Jueves 26 de marzo Qatar vs. Serbia Estadio Jassim bin Hamad Viernes 27 de marzo Argentina vs. España (Finalissima) Estadio Lusail Lunes 30 de marzo Egipto vs. España Estadio Lusail Lunes 30 de marzo Arabia Saudita vs. Serbia Estadio Jassim bin Hamad Martes 31 de marzo Qatar vs. Argentina Estadio Lusail

DATOS CLAVE

Las entradas se venden exclusivamente en el sitio web oficial www.roadtoqatar.qa.

